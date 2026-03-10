Διακόπηκε για τις 19 Μαρτίου η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας.

Νωρίτερα εξετάστηκε ο δικαστικός πραγματογνώμονας απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και κατηγορουμένων χωρίς ωστόσο να διαφοροποιηθεί στις απαντήσεις του σε σχέση με όσα κατέθεσε στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Λόγω και της απρόσμενης διακοπής δεν εξετάστηκε επίσης το θέμα επιλογής ειδικού μάρτυρα για την αξιολόγηση των ψηφιακών δεδομένων που περιέχουν οι συσκευές των πραγματογνωμόνων που κατασχέθηκαν χθες αναφέρει το larissanet.

Ωστόσο οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων. Η δίκη στις 19 Μαρτίου θα ξεκινήσει ξανά με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες έγινε κατάσχεση σκληρών δίσκων και υπολογιστών των δικαστικών πραγματογνωμόνων, αφού έγινε γνωστό ότι είχαν στην κατοχή τους υλικό από το δυστύχημα. Κατασχέθηκαν επίσης και οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στις υπηρεσίες που εργάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.