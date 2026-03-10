«Δε γνωρίζουμε τι μας ξημερώνει… Σήμερα όλα τα εμπορεύματα αυξήθηκαν, στάρια, καλαμπόκια, σόγια. Και το θέμα είναι ότι δε γίνονται πράξεις, γιατί οι πωλητές δεν πουλάνε, περιμένοντας να αυξηθούν κι άλλο οι τιμές». Έτσι, περιέγραφε κορυφαίος παράγοντας του επιχειρηματικού κόσμου, μιλώντας στον ΟΤ, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αγορά, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πράγματι, στην προκειμένη περίπτωση η αναφορά της Γκεοργκίεβα, της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χθες από το Τόκιο – «ας σκεφτούμε το αδιανόητο κι ας προσαρμοστούμε σ΄ αυτό» – έχει την πλήρη εφαρμογή της.

Ανατροπή στα budget

Όλες οι εταιρείες – κυρίως οι πολυεθνικές, αλλά και οι ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις – έχουν διαμορφώσει, από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου, το ετήσιο budget, με βάση την τιμή του πετρελαίου σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα – περί τα 80 δολάρια το βαρέλι.

Κι όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, αν αυτή η κατάσταση, την οποία έχει προκαλέσει ο πόλεμος, συνεχιστεί, οι εταιρείες, σε κάθε περίπτωση, θα αναγκαστούν περί τα τέλη του Απριλίου, να επανεξετάσουν τα budget και να προχωρήσουν σε περικοπές, προκειμένου «να βγουν» ως το τέλος του έτους.

Από την άλλη πλευρά, αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, μιλώντας προς τον ΟΤ, έλεγαν ότι ο προϋπολογισμός έχει διαμορφωθεί με χειρότερο σενάριο αυτό των 100 δολαρίων το βαρέλι, όμως, αν δεν τελειώσει ο πόλεμος ως το τέλος του Μαρτίου, από τις αρχές του Απριλίου θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία – «θα χάσουμε την μπάλα», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Κι ενώ η κυβέρνηση επιδίδεται σε «ασκήσεις ψυχραιμίας», ο φόβος των ανατιμήσεων, αρχίζοντας από την … αντλία των πρατηρίων, είναι εμφανής στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις.

Εκτακτα μέτρα εάν αυξηθούν οι τιμές

Στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος – κι έχει κάνει τουλάχιστον δύο αναφορές και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης – ο οποίος έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο έκτακτων μέτρων για το ενδεχόμενου νέου ανατιμητικού κλίματος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στα προιόντα ευρείας κατανάλωσης. Αυτό που ξεχωρίζει μεταξύ των μέτρων του κ. Θεοδωρικάκου, είναι η επαναφορά του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους. Ως τώρα αρκείται σε διαρροές.

Και τούτο γιατί γνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις το θεωρούσαν ως «επαχθές» και άσκησαν αφόρητες πιέσεις, προκειμένου να αποσυρθεί στο τέλος του περασμένου Ιουνίου. Αν όμως η κατάσταση συνεχιστεί, οι επιχειρήσεις που θα έχουν υποστεί αύξηση των βασικών κοστολογικών τους μεγεθών, είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις, αμέσως μετά από το Πάσχα.

Πάντως και στην περίπτωση που ο πόλεμος κλείσει σε μία – δύο εβδομάδες, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι οι συνέπειες που θα έχουν προκληθεί, δε θα είναι εύκολα διαχειρίσιμες.

