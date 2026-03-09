Οι παρατεταμένες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να πλήξουν τις αγορές και τις οικονομίες, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε ομιλία της στο Τόκιο, προσθέτοντας ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να δημιουργήσει απροσδόκητες προκλήσεις που απαιτούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν για μία “νέα κανονικότητα”.

«Εάν η νέα σύγκρουση αποδειχθεί παρατεταμένη, έχει σαφή και προφανή δυνατότητα να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θέτοντας νέες απαιτήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Η ανθεκτικότητα δοκιμάζεται ξανά

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας. Μάλιστα, σημείωσε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν νέα σοκ ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο για συνεχιζόμενη αβεβαιότητα. «Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι οι χώρες πρέπει να διευθετήσουν τις εσωτερικές τους πολιτικές για να διασφαλίσουν ότι έχουν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα σοκ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ προειδοποίησε για τους κινδύνους πληθωρισμού, λέγοντας ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

Επίσης η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει μειωθεί κατά 90%.

Η ίδια προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επενδύσουν σε ισχυρούς θεσμούς και πλαίσια πολιτικής για να υποστηρίξουν ανθεκτικές οικονομίες και ανάπτυξη. Πρότεινε επίσης να χρησιμοποιηθεί ο διαθέσιμος χώρος πολιτικής, όπως απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες θα ανακατασκευάσουν τα αποθέματά τους στη συνέχεια.

