Αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,7% έναντι 2,5% τον Ιανουάριο, με διψήφιες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής.

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Φεβρουαρίου 2026, με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, προέκυψε αύξηση 2,7% έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,1%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Διψήφιες αυξήσεις σε τρόφιμα

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις 12,1% σε αρνί και κατσίκι και 13,5% στα φρούτα. Οι σοκολάτες έγιναν 16,7% ακριβότερες, ενώ ο καφές ανατιμήθηκε 15%.

Μειωμένες 27,4% είναι οι τιμές στο ελαιόλαδο και 5,2% στα ζυμαρικά.

Η τιμή στο φυσικό αέριο έπεσε 19,3%, αλλά τα αεροπορικά εισιτήρια είναι 10,9% ακριβότερα. Το δε «πακέτο διακοπών» ανατιμήθηκε 7,1%.

Στα ασφάλιστρα υγείας, οι αυξήσεις ήταν 7%.

Οι παράμεροι

Αναλυτικά, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7%:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

5,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα. 10,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 2,6% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. 0,5% στην ομάδα Υγεία , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. 1,0% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. 1,5% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών. 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία-κυλικεία.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία-κυλικεία. 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

2,4% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία , λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών. 0,6% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Πηγή: OT.gr