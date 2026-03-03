Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις ενός παρατεταμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή οικονομία έκρουσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, ο οποίος προειδοποίησε για «σημαντική αύξηση» του πληθωρισμού και «απότομη πτώση της παραγωγής» στην ευρωζώνη.

Ο Φίλιπ Λέιν δήλωσε στους FT ότι «νομοτελειακά, η άνοδος των τιμών της ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ειδικά στο βραχυπρόθεσμο διάστημα», και ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν «αρνητική» για την ανάπτυξη.

Το μέγεθος του σοκ από τη Μέση Ανατολή θα εξαρτηθεί «από την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο Λέιν. Πρόσθεσε ότι «ο αντίκτυπος θα ενισχυθεί εάν οδηγήσει επίσης σε ανατιμολόγηση του κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Τα σενάρια

Η ΕΚΤ «θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις», είπε ο αξιωματούχος της ΕΚΤ. Ακόμη, αναφέρθηκε σε μια ανάλυση σεναρίων που δημοσίευσε η ΕΚΤ τον Δεκέμβριο του 2023, η οποία υπογράμμιζε «σημαντική αύξηση του πληθωρισμού λόγω της ενέργειας και απότομη πτώση της παραγωγής», σε περίπτωση που μια σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδηγούσε σε «συνεχή μείωση των ενεργειακών προμηθειών», καθώς και σε «διαταραχές στην περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα».

Στην ανάλυση, η ΕΚΤ μοντελοποίησε ότι το ένα τρίτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ διακόπηκε. Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι οικονομολόγοι της εκτίμησαν ότι οι τιμές του πετρελαίου, που τότε ήταν περίπου 80 δολάρια το βαρέλι, θα αυξάνονταν κατά περισσότερο από 50% σε περίπου 130 δολάρια το βαρέλι.

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη θα ήταν 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη το επόμενο έτος, ανέφεραν, ενώ ο πληθωρισμός θα ήταν πάνω από 0,8 μονάδες υψηλότερος.

Τα επιτόκια

Πριν από τον πόλεμο, οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ είχαν προβλέψει ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί ελαφρώς κάτω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας του 2% μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους και του τέλους του 2027, πριν επιστρέψει στο 2% το 2028.

Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, οι επενδυτές εκτιμούν επί του παρόντος ότι υπάρχει 88% πιθανότητα η ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2% φέτος.

Ο Λέιν δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να αλλάξει η στάση της κεντρικής τράπεζας: «Νομίζω ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι ικανοποιητική».

Εξαιρουμένου ενός μεγάλου και διαρκούς σοκ από τη Μέση Ανατολή, η οικονομία της ευρωζώνης «αναπτύσσεται κοντά στο δυναμικό της», δήλωσε ο Λέιν, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει σημαντικούς κινδύνους υπερθέρμανσης.

«Το 2023 και το 2024, η ανάπτυξη ήταν κάτω από το δυναμικό της. Υπάρχει ακόμα πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης», είπε, προσθέτοντας ότι «θα χρειαστούμε μια περίοδο ανάπτυξης πάνω από το δυναμικό για να την εξαντλήσουμε».

Τόνισε επίσης ότι ο πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ασταθών τιμών της ενέργειας, ήταν ακόμα υψηλότερος από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ για 2% και ότι η αμοιβή ανά εργαζόμενο στα τέλη του περασμένου έτους ήταν ελαφρώς υψηλότερη από το αναμενόμενο.

«Δεν είναι ένα περιβάλλον στο οποίο βλέπω κάποιο επιχείρημα υπέρ της ανάληψης ενός μικρού κινδύνου για τον πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Πηγή ΟΤ