Σε μια κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας και των επιχειρήσεων επιβολής του νόμου στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο πλήγμα εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων. Το περιστατικό, το οποίο επιβεβαίωσε η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM), αναζωπυρώνει τη διεθνή συζήτηση για τα όρια της στρατιωτικής ισχύος στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Το χρονικό της επιχείρησης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της SOUTHCOM, το σκάφος εντοπίστηκε να πλέει σε περιοχή που θεωρείται κομβικό πέρασμα για τα δίκτυα λαθρεμπορίου που συνδέουν τη Νότια Αμερική με τις αγορές του Βορρά.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις για εμπλοκή του πληρώματος σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή λεπτομέρειες για το φορτίο του σκάφους.

Από την επιχείρηση έχασαν τη ζωή τους και οι έξι επιβαίνοντες, όλοι άνδρες, η ταυτότητα των οποίων παραμένει υπό διερεύνηση.

On March 8, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/hIXMDeDKK5 — U.S. Southern Command (@Southcom) March 9, 2026

Μια νέα στρατηγική «μηδενικής ανοχής»

Το πλήγμα αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας ευρύτερης και πιο επιθετικής στρατηγικής που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον από το 2025. Η στροφή προς τη χρήση στρατιωτικών μέσων –αντί των παραδοσιακών μεθόδων αναχαίτισης και σύλληψης– έχει οδηγήσει σε δεκάδες παρόμοιες επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται σταδιακά.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τακτική αυτή αντανακλά την πίεση που δέχεται η αμερικανική κυβέρνηση στο εσωτερικό της για τον περιορισμό της κρίσης των ναρκωτικών, επιλέγοντας να πλήξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες στην πηγή τους, πριν αυτές προσεγγίσουν τις αμερικανικές ακτές.

Νομικά και ηθικά ερωτήματα

Ωστόσο, η συχνότητα και η φύση αυτών των επιθέσεων έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Νομικοί κύκλοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα.

Αρχικά, κατά πόσο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διεθνή ύδατα εναντίον μη κρατικών δρώντων συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Αλλά και αν η εξόντωση χαμηλόβαθμων μελών των κυκλωμάτων (των λεγόμενων «μεταφορέων») επιφέρει ουσιαστικό πλήγμα στα κεφάλια των καρτέλ ή αν απλώς τροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο βίας.

Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι επιχειρήσεις διεξάγονται με πλήρη σεβασμό στους κανόνες εμπλοκής, τονίζοντας ότι η δράση των καρτέλ αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.