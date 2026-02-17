Έντεκα άνδρες που κατηγορούνται από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών σκοτώθηκαν χθες το βράδυ όταν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τα σκάφη στα οποία επέβαιναν, δύο στον Ειρηνικό Ωκεανό και ένα στην Καραϊβική, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αμερικανικό στρατό.

Τα νέα αμερικανικά πλήγματα ανακοινώθηκαν μέσω X από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση Νότιας Αμερικής των ΗΠΑ (U.S. Southern Command) ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τρία πλήγματα εναντίον σκαφών στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική, με αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανδρών. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, τέσσερις άνδρες σκοτώθηκαν στο πρώτο πλήγμα, άλλοι τέσσερις στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων και η κατακραυγή

Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί πλέον πάνω από έξι μήνες, τουλάχιστον 140 άνθρωποι σκοτωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ που μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν εμπλεκόταν σε παράνομη διακίνηση.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις», άποψη με την οποία συμφωνούν ειδικοί.