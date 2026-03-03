Σε ένα χρυσό φέρετρο με τεράστια στεφάνια και μεγάλη στρατιωτική παρουσία έγινε η κηδεία του ηγέτη του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού και ως Ελ Μέντσο.

Ο Οσεγκέρα ετάφη σε νεκροταφείο στο Ζαπόπαν, προάστιο της Γουαδαλαχάρα, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Μεξικού. Δεκάδες άτομα συνόδευσαν τη νεκρική πομπή, πολλοί κρατώντας μαύρες ομπρέλες κάτω από τον ήλιο, ενώ μια μπάντα παιάνιζε μεξικάνικη μουσική, γνωστή ως banda.

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το σημείο ταφής του για «λόγους ασφαλείας». Από την Κυριακή υπήρχε αυξημένη ασφάλεια γύρω από ένα γραφείο τελετών, όπου έφταναν μεγάλα στεφάνια χωρίς ονόματα. Ορισμένα περιείχαν την εικόνα ενός κόκορα, καθώς ο Οσεγκέρα Σερβάντες συχνά αναφερόταν ως «Άρχοντας των Κοκόρων».

Ο Μεξικανικός στρατός σκότωσε τον Οσεγκέρα πριν από μία εβδομάδα κατά την απόπειρα σύλληψής του. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που απέκτησε το πρακτορείο Associated Press, ο θάνατός του οφείλεται σε πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Ο φόνος προκάλεσε κύμα βίας σε περίπου 20 πολιτείες.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό, ο Ελ Μέντσο είχε τραύματα στο στήθος, την κοιλιά και τα πόδια. Το σώμα του μεταφέρθηκε στη Μέξικο Σίτι για νεκροψία και στη συνέχεια παραδόθηκε στην οικογένειά του το Σάββατο, ανακοίνωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Στη Μεξικό, είναι συνηθισμένο να υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από τις ταφές των βαρόνων ναρκωτικών, το οποίο εκμεταλλεύονται οι υποστηρικτές τους για να τους αναγάγουν σε θρύλους. Μέσα σε λίγες ώρες από τον θάνατο του Ελ Μέντσο γράφτηκαν ήδη μπαλάντες, γνωστές ως narcocorridos, για τη δολοφονία του.

Στο Κουλιακάν, στην γειτονική πολιτεία Σιναλόα, υπάρχει νεκροταφείο γνωστό για πολυτελείς κρύπτες και μαυσωλεία για πρώην βαρόνους, όπως ο Ιγκνάσιο Κορονέλ, παλιός συνεργάτης του Ελ Μέντσο και ο Αρτούρο Μπελτράν Λέιβα.