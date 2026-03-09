Η ενεργειακή καταιγίδα που πυροδότησε η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταφέρει το κέντρο βάρους των ευρωπαϊκών αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών καλούνται να διαχειριστούν μια νέα εξίσωση αστάθειας, καθώς οι εκρηκτικές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο απειλούν να «εκτροχιάσουν» την ήδη εύθραυστη ανάπτυξη της Ευρωζώνης, η οποία κινείται πέριξ του 1,2%.

Η «επιστροφή» του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια

Η εβδομάδα ξεκινά με δυσοίωνους οιωνούς για τις διεθνείς αγορές. Η τιμή του αργού ξεπέρασε το «ψυχολογικό όριο» των 105 δολαρίων το βαρέλι, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Το επίκεντρο της ανησυχίας εντοπίζεται στα Στενά του Ορμούζ. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει «ασφυξία» στη ναυσιπλοΐα των δεξαμενόπλοιων, θέτοντας σε κίνδυνο το 20% του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Αναλυτές προειδοποιούν πως, εάν η ένταση παγιωθεί, η τιμή του πετρελαίου μπορεί να εκτιναχθεί στα 120 δολάρια, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

Το «άλμα» του φυσικού αερίου

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει μια βίαιη ανατίμηση της τάξης του 65% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα. Η τιμή της μεγαβατώρας αγγίζει πλέον τα 54 ευρώ (από 26,5 ευρώ προ τριμήνου), υπενθυμίζοντας με τον πλέον επώδυνο τρόπο την ενεργειακή εξάρτηση της Γηραιάς Ηπείρου και την ευαλωτότητα των υποδομών της.

Η ατζέντα των Υπουργών: Ανθεκτικότητα και Συντονισμός

Στο τραπέζι του Eurogroup θα τεθούν επί τάπητος:

Σενάρια κρίσης: Η εξέταση της ανθεκτικότητας των αποθεμάτων ενόψει των επόμενων μηνών.

Η εξέταση της ανθεκτικότητας των αποθεμάτων ενόψει των επόμενων μηνών. Δημοσιονομική πειθαρχία: Η πίεση που ασκούν οι αυξημένοι λογαριασμοί στους κρατικούς προϋπολογισμούς, την ώρα που το ζητούμενο παραμένει η σταθερότητα.

Ενιαία απάντηση: Η ανάγκη συντονισμού των πολιτικών στήριξης, ώστε να αποφευχθούν μονομερείς εθνικές ενέργειες που θα έπλητταν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Στη συζήτηση θα παρέμβουν κορυφαίοι τεχνοκράτες, όπως ο Christian Zinglersen (πρώην ACER) και ο Damian Cortinas (ENTSO-E), οι οποίοι θα αναλύσουν το πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης από το υψηλό ενεργειακό κόστος.