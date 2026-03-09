Κλειστά σχολεία σήμερα Δευτέρα στα Ιωάννινα και σε όλα τα σχολεία του δήμου των Ιωναννιτών. Ο δήμος αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτήρια, μετά τον σεισμό της Κυριακής, 8 Μαρτίου 2026.

Στη σχετική ανακοίνωση, ο δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω του ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του δήμου τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.