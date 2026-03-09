Σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι άστατος, αφού από τη μία πλευρά, θα σημειωθεί άνοδος της θερμοκρασίας, και από την άλλη, θα υπάρξουν τοπικές βροχές. Ειδικότερα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Κατά τόπους δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες ασθενείς και σύντομες βροχές.

Πιο συγκεκριμένα, φαινόμενα μικρής διάρκειας ενδέχεται να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, καθώς και στην Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές ψιχάλες.

Υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα είναι σχετικά πιο υψηλή στα δυτικά και τα νότια, φτάνοντας τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειώσει μικρή πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 13 και 16 βαθμών.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, ενώ το πρωί στο βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα και γενικότερα στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά του νομού η μέγιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί 6 με 7 μποφόρ.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, με πιο πυκνή συννεφιά μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 3 μποφόρ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στα ανατολικά τους 15 με 17 και στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός : Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα.

: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 01 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός : Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στον Πατραικό έως 6 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στον Πατραικό έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός : Λίγες νεφώσεις αυξημένες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

: Λίγες νεφώσεις αυξημένες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι : Βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 7 μποφόρ.

: Βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός : Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη.

: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα δυτικά 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός : Γενικά αίθριος και στα βόρεια τοπικές νεφώσεις.

: Γενικά αίθριος και στα βόρεια τοπικές νεφώσεις. Ανεμοι : Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα ανατολικά και βόρεια έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός : Λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι : Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ.

: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα είναι ο καιρός την Τρίτη;

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.