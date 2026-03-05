Η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα έχει εκτοξευθεί κατά 1.8 °C, τις τελευταίες δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας πως η χώρα μας βρίσκεται στην «καρδιά» της κλιματικής αλλαγής.

Έξι χρόνια, τέσσερα ρεκόρ

Η ανάλυση της επιστημονικής ομάδας του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναδεικνύει μια ανησυχητική τάση: οι τέσσερις θερμότεροι χειμώνες στην ιστορία της Ελλάδας έχουν καταγραφεί μέσα στην τελευταία εξαετία. Παρότι ο χειμώνας του 2023-2024 παραμένει στην κορυφή της λίστας, ο φετινός (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026) τον ακολουθεί κατά πόδας, αφήνοντας πίσω του ελάχιστες ημέρες πραγματικού ψύχους.

78 ημέρες χωρίς «χειμώνα»

Τα στατιστικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά για την αίσθηση που είχαν οι πολίτες τους προηγούμενους μήνες:

86% των ημερών (συνολικά 78 ημέρες) είχαν θερμοκρασίες υψηλότερες από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020.

Ελάχιστο κρύο: Μόνο στις αρχές και τα μέσα Ιανουαρίου 2026 σημειώθηκαν σύντομες περίοδοι, όπου ο υδράργυρος έπεσε κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Αύξηση $1.8$°C: Αυτή είναι η συνολική άνοδος της μέσης χειμερινής θερμοκρασίας στην Ελλάδα, από το 1960 έως σήμερα.

Περισσότερες βροχές, λιγότερο χιόνι

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, ο χειμώνας 2025-2026 δεν ήταν ξηρός. Αντιθέτως, καταγράφηκε ως ένας από τους πιο υγρούς στα χρονικά, με σημαντικά ύψη βροχόπτωσης. Ωστόσο, η ζέστη λειτούργησε ανασταλτικά για τα βουνά της χώρας, καθώς η χιονοκάλυψη περιορίστηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα και τα χιονοδρομικά κέντρα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο αναμένεται να επανέλθει με αναλυτικές εκθέσεις για το φαινόμενο της λειψυδρίας και την πορεία των βροχοπτώσεω, το επόμενο διάστημα.