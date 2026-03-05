Για αύριο Παρασκευή περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς έως και μέτριες το πολύ εντάσεως, κατά βάση εξασθενημένες.

Σε ό,τι αφορά στη Θράκη, δύσκολο για περιοχές της υπόλοιπης Ανατολικής Μακεδονίας για να βρέξει, και σε τμήματα των δυτικών περιοχών της Κρήτης, θα είναι τοπικά τα φαινόμενα, μικρής χρονικής διάρκειας και έντασης, έως και μέτριας έντασης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και καλύτερες καιρικές συνθήκες. Γενικά όμως ο καιρός θα είναι καλός και ήπιος, ενώ θα υπάρξουν και αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές και λίγη σκόνη βέβαια από την Αφρική, όχι σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Στους 16 με 18 αύριο το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, στους 18 με 19 στα ανατολικά ηπειρωτικά, στους 20 με 21 στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Επτάνησα στους 18, στους 17 με 20 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, θα πνέει ένας νότιος-ανατολικός άνεμος 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στις περιοχές των Επτανήσων, το πεντάρι νότιο-δυτικά ανοιχτά της Πελοποννήσου. Βοριάδες 4 έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ στην περιοχή του Αιγαίου.

Μικρή πιθανότητα παρουσιάζει η Αττική για κάποιες ασθενείς κατά βάση τοπικές βροχές, με κάποιες νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες, αλλά και διαστήματα βέβαια με ανοίγματα στον ουρανό.

Η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι, με βορειοανατολικούς ανέμους στον Σαρωνικό και στο Νότιο Ευβοϊκό 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ το πολύ στον Θερμαϊκό, καλές καιρικές συνθήκες.

Ο καιρός το σαββατοκύριακο

Το Σάββατο νωρίς το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και στην Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς έως και μέτριες έντασης. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας καλύτερες καιρικές συνθήκες, στους 15 με 18 η θερμοκρασία από Βορρά προς Νότο, στους 20 μόνο στα δυτικά, με βοριάδες έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως και 4 με 5 μποφόρ οι άνεμοι βορειοανατολικοί στις περιοχές των Επτανήσων.

Την Κυριακή ακόμη καλύτερες καιρικές συνθήκες, με μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, στους 16 με 17 στα περισσότερα τμήματα της χώρας.