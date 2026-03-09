Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και οι βουλευτές Παναγιώτης Δουδωνής, Δημήτρης Μάντζος και Παύλος Χρηστίδης κατέθεσαν ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών με αντικείμενο την άμεση προκήρυξη εκλογών, σε τρεις εκλογικές περιφέρειες, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 300 βουλευτών, από 297 που είναι σήμερα. Ο μειωμένος, κατά τις τρεις βουλευτές, αριθμός προέκυψε μετά την απόφαση του εκλογοδικείου, που ακύρωσε την εκλογή τριών βουλευτών των Σπαρτιατών μετά την προσφυγή που κατέθεσαν οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Θανάσης Γλαβίνας που είχαν εκλεγεί βουλευτές τον Μάιο του 2023, σε Β’ Πειραιά και Β΄ θεσσαλονικη αντίστοιχα, έχασαν όμως τις έδρες τους στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου εξαιτίας του εκλογικού νόμου.

Το εκλογοδικείο έκρινε πως πίσω από το ακροδεξιό κόμμα βρισκόταν ως υποκρυπτόμενος αρχηγός των «Σπαρτιατών» ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης. Έτσι μετά την απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) οι βουλευτές Αλέξανδρος Ζερβέας από τη Β΄ Πειραιά, Πέτρος Δημητριάδης από τη Β΄ Θεσσαλονίκη και ο αρχηγός τους Βασίλης Στιγκας που είχε εκλεγεί στο Νότιο Τομέα Αθηνών, εξέπεμψαν του αξιώματος τους και δεν είναι πλέον βουλευτές.

Σήμερα με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠαΣοΚ Γιώργου Α. Παπανδρέου, κατατέθηκε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την άμεση ανάγκη προκήρυξης αναπληρωματικών εκλογών στις συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου επισημαίνει, ότι αποτελεί σημαντική υποχώρηση της δημοκρατικής αρχής η λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων με 297 βουλευτές, ως αποτέλεσμα έκπτωσης των τριών βουλευτών Σπαρτιατών βουλευτών, κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων 9/2025 και 10/2025 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

Παράλληλα τονίζει πως «η κυβέρνηση -δια του αρμόδιου Υπουργού- εδώ και σχεδόν ένα χρόνο έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής και της υπεκφυγής, καταπατώντας κάθε έννοια λογοδοσίας, αλλά και εκθέτωντας τη χώρα μας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης».

Με την ερώτησή του ο Γιώργος Παπανδρέου υπογραμμίζει επίσης, ότι «η μη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες όπου κενώθηκε η έδρα, έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του συνόλου σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας των συνταγματολόγων, η οποία συνομολογεί στην υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα αναπληρωματικές εκλογές, όπως ορίζουν οι επιταγές του Συντάγματος».

Τέλος, καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να δημοσιεύσει άμεσα το προεδρικό διάταγμα προκήρυξης αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες της Β’ Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών και Β’ Θεσσαλονίκης, βάζοντας άμεσα τέλος σε μία εκκρεμότητα που απαξιώνει καθοριστικά την κοινοβουλευτική αρχή και την αρχή της αντιπροσώπευσης.