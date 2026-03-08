Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Περίπου μια ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ραζβάν Λουτσέκου.

Ο Ολυμπιακός θα παραχθεί με τον Νασιμέντο στη θέση του Ποντένσε και τον Μπρούνο ως αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο μπροστά του. Γκαρθία και Έσε θα συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα και τον Τσικίνιο μπροστά τους. Στις πτέρυγες θα είναι οι Μάρτινς και Νασιμέντο και στην κορυφή ο Ελ Κααμπί.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Ο Ζίβκοβιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο ζέσταμα και αντικαταστάθηκε από τον Μπιάνκο. Από εκεί και πέρα ο Λουτσέκου επέλεξε τους Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια με τους Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Οζντόεφ, Ζαφείρης και Ιβάνουσετς θα είναι στα χαφ, με τους Μπιάνκο, Χατσίδη και Γερεμέγεφ μπροστά.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ιβανούσετς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γερεμέγεφ.