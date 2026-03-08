Σκληρή ανακοίνωση με την οποία θέτει προ των ευθυνών τους όλους τους αρμόδιους φορείς εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και το σφράγισμα του «Τάφου του Ινδού».

Αφορμή για αυτό στάθηκε η επίθεση που δέχτηκε η ομάδα μπάσκετ γυναικών μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζουμε ότι οι ερυθρόλευκοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα τα παράπονά τους για τις συνθήκες στην έδρα των πρασινων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.:

«Χθες γίναμε μάρτυρες, για μια ακόμα φορά, της προκλητικής και άνανδρης συμπεριφοράς αλαφιασμένων οπαδών του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Μετά την χυδαία υποδοχή της γυναικείας μας ομάδας βόλεϊ στο Μετς, χθες στο απαράδεκτο και επικίνδυνο υπόγειο, με τους ανύπαρκτους χώρους άφιξης και αναχώρησης των αποστολών, που χρησιμοποιεί προκλητικά ακόμα ως γήπεδο, ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κατευόδωσε τη γυναικεία μας ομάδα μπάσκετ με συμπεριφορά λυντσαρίσματος.

Η ανοχή μας “για το καλό του αθλήματος” εξαντλήθηκε. Τέρμα πλέον τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.

ΔΕΑΒ, Ομοσπονδία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς οφείλουν να πράξουν όπως ο ρόλος τους επιτάσσει.

Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τους κανονισμούς και σφράγισμα του γηπέδου για αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, που προσπαθεί να νοιώσει άντρας, τραμπουκίζοντας γυναίκες, να συνεχίσει ατιμώρητος τη δράση του, εξαιτίας παραβλέψεων, χατιριών και πολιτικών πάσης φύσεως».