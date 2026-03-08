Όπως κάθε εργαζόμενη, γνωρίζω καλά τους πολλούς και σύνθετους ρόλους που συνθέτουν την καθημερινότητα κάθε γυναίκας. Όπως κάθε μητέρα, προσπαθώ καθημερινά να κρατήσω ισορροπίες ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Ακριβώς γι’ αυτό, η ενίσχυση και η ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας, αποτελεί κύριο μέλημα και βασική προτεραιότητα μου, σε όποια θέση και αν βρίσκομαι.

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υλοποιούμε συγκεκριμένες δράσεις που στηρίζουν τις γυναίκες, στην πράξη. Στόχος μας, η συνεχής αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, η ποιοτική βελτίωση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, η διευκόλυνση της επίτευξης ισορροπιών στους πολλαπλούς ρόλους που υπηρετεί κάθε γυναίκα.

Στην κατεύθυνση αυτή, κινούμαστε σε δύο άξονες:

Ο πρώτος είναι η στήριξή των γυναικών με προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης.

Από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι σήμερα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί 67 προγράμματα απασχόλησης τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, επιχορήγηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ειδικά προγράμματα απασχόλησης ανέργων, καθώς και προγράμματα απόκτησης εργασιακής-επαγγελματικής εμπειρίας. Από τους συνολικά 273.217 ωφελούμενους, το 62% είναι γυναίκες ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν προγράμματα που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες όπως, για παράδειγμα, το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανηλίκων παιδιών.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για την ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων εστιάζοντας σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. Από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι σήμερα πάνω από 630.000 άτομα έχουν συμμετάσχει ή συμμετέχουν, εκ των οποίων οι 580.000 έχουν ήδη πιστοποιηθεί σε τέτοιου είδους προγράμματα με τις γυναίκες να αποτελούν το 68% των ωφελούμενων, με σταθερή συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες.

Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών και μητέρων. Ενδεικτικά, στην κατεύθυνση αυτή, αυξήσαμε την ειδική άδεια και την παροχή προστασίας της μητρότητας από τους έξι στους εννέα μήνες, την προβλέψαμε σε νέες κατηγορίες εργαζομένων γυναικών όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότισσες, εξομοιώσαμε τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών που υιοθετούν παιδιά ως 8 χρονών με τις φυσικές μητέρες, το όριο ηλικίας παιδιού για την αίτηση γονικής άδειας αυξήθηκε από τα έξι στα οκτώ έτη, καθιερώσαμε άδεια επτά ημερών με αποδοχές για εργαζόμενες γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα που υποβάλλονται σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ενώ δώσαμε μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, ώστε να βοηθήσουμε περισσότερες γυναίκες να βρουν εργασία που να ταιριάζει στο πρόγραμμά τους.

Απτή απόδειξη της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζουμε είναι το γεγονός ότι η γυναικεία ανεργία μειώθηκε από το 22,1% το 2019 σε κάτω από 10% σήμερα, για πρώτη φορά σε μονοψήφιο ποσοστό στην ιστορία της χώρας. 260.000 περισσότερες γυναίκες δουλεύουν σήμερα στη χώρα μας σε σχέση με πριν από έξι χρόνια, ενώ και το χάσμα της απασχόλησης μεταξύ ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες από 6,7 το 2019.

Τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικά. Ωστόσο είναι πολλά ακόμα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να εξαλείψουμε ανισότητες που ακόμα υπάρχουν. Κάθε βήμα που δίνει σε μία γυναίκα περισσότερες επιλογές, περισσότερη ελευθερία, περισσότερη δύναμη, είναι βήμα για μία πιο δίκαιη, για μία πιο ισορροπημένη, για μία καλύτερη κοινωνία.