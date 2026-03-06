Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον τη συλλογή Χόιερ, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας, το οποίο ταυτόχρονα αποτυπώνει το μεγαλείο των αγώνων του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα ιστορικά αυτά τεκμήρια αποκτήθηκαν έπειτα από γρήγορες και αποτελεσματικές ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού, προτού διοχετευθούν στο διεθνές εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, το υπουργείο αποτελεί τον καταλληλότερο φορέα για να αναλάβει τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη δημόσια ανάδειξή τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι είχε την τιμή να δει από κοντά τον «πολύτιμο αυτόν θησαυρό», εκφράζοντας συγκίνηση, ρίγος αλλά και υπερηφάνεια για τον τόπο και για τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές ή κομματικές ταυτίσεις της εποχής.

«Το μήνυμα των 200 της Καισαριανής ήταν ένα: η ελεύθερη και δημοκρατική Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα ίδια συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας θα νιώσουν πρώτα απ’ όλα οι συγγενείς των εκτελεσμένων, στους οποίους όπως ανέφερε, θα πρέπει να δοθούν αντίτυπα των φωτογραφιών.

Όπως πρόσθεσε, τα ντοκουμέντα αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσουν συλλογικό απόκτημα, με τρόπους που θα αναδεικνύουν το μεγαλείο της ενιαίας Εθνικής Αντίστασης.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι, περισσότερες από οκτώ δεκαετίες μετά, η Ελλάδα αντλεί διδάγματα από το παρελθόν της και οικοδομεί με αυτοπεποίθηση το μέλλον της, μετατρέποντας τις ιστορικές εμπειρίες σε γόνιμα συμπεράσματα και καθιστώντας την κοινή μνήμη συνδετικό κρίκο για την πορεία προς ένα καλύτερο αύριο.