25 άτομα, τα οποία φέρονται να απέσπασαν παράνομα ποσά, που υπερβαίνουν τις 250.000 ευρώ, κυρίως από την περιοχή των Σερρών, κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη για τη λεηλασία των αγροτοκτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι κατά περίπτωση, για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα κακώς κείμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για το πώς διανεμήθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια τα προηγούμενα χρόνια.

«Μνημείο» προχειρότητας: Επιδοτήσεις με… λευκές σελίδες

Η κατάθεση της προϊσταμένης ελέγχων Βόρειας Ελλάδας προκάλεσε αίσθηση στη δικαστική αίθουσα. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο διοικητικός έλεγχος των μισθωτηρίων ήταν πρακτικά ανύπαρκτος. «Δεν γινόταν διοικητικός έλεγχος των εκτάσεων που προσκόμιζαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι. Κατέθεταν μέχρι και λευκές σελίδες αντί για μισθωτήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απουσία διασύνδεσης με το Εθνικό Κτηματολόγιο καθιστούσε αδύνατη τη διασταύρωση των στοιχείων, επιτρέποντας σε επιτήδειους να δηλώνουν εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν, με τη συνδρομή –σε κάποιες περιπτώσεις– των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Το «μπλόκο» στην ανάκτηση των χρημάτων

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά σημεία της κατάθεσης αφορά sτην αδυναμία του Kράτους να εισπράξει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Όπως αποκαλύφθηκε, από το 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους ουσιαστικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει καταλογισμός και επιστροφή των χρημάτων στα δημόσια ταμεία, χωρίς προηγούμενο έλεγχο ανά οικονομικό έτος.

Ποινική Διαπραγμάτευση: Η «Πρεμιέρα» της Ομολογίας

Η δίκη παρουσιάζει και μια νομική ιδιαιτερότητα. Για πρώτη φορά, σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επτά από τους αρχικούς 32 κατηγορούμενους έκαναν χρήση του θεσμού της ποινικής διαπραγμάτευσης.

Ομολόγησαν την ενοχή τους.

Επέστρεψαν 165.000 ευρώ.

Καταδικάστηκαν σε ποινές 2 έως 3 ετών.

Η διαδικασία για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες μαρτυρίες, που αναμένεται να ρίξουν φως στο βάθος της διαφθοράς.