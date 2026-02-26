Μετά από πέντε μήνες και περισσότερες από 300 ώρες συνεδριάσεων η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε τις εργασίες με τη σημερινή τελευταία της συνεδρίαση όπου τα κόμματα κατέθεσαν τις πορισματικές τους εκθέσεις. Συγκριτικά οι γνώμες της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Στο αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να συνεχιστεί η λειτουργία της εξεταστικής προκειμένου να κληθούν επιπλέον μάρτυρες και άλλοι να εξεταστούν κατ’ αντιπαράσταση, η πλειοψηφία αντέταξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να συντηρήσει τη «σκανδαλολογία». Μετά από ψηφοφορία το αίτημα απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.

Σημειώνεται ότι το πόρισμα θα κατατεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής και αργότερα θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Λαζαρίδης: Η εξεταστική έκανε το καθήκον της

Η εξεταστική επιτροπή «έκανε το καθήκον της» τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας αποκρούοντας τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί «συγκάλυψης». Ο Μακάριος Λαζαρίδης υπογράμμισε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη και αφετέρου ότι το πρόβλημα με τις αγροτικές αποζημιώσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό.

Αποστολάκη: Πλυντήριο ευθυνών

«Η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μεθοδεύθηκε από τη ΝΔ ως “πλυντήριο ευθυνών” και όχι ως μέσο διαλεύκανσης της αλήθειας», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη εμμένοντας στην άποψη για συνέχιση των εργασιών της επιτροπής. Η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ επέκρινε τη ΝΔ για προσχεδιασμένη μεθόδευση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής ως επικοινωνιακού αντιπερισπασμού, καθώς και για απόπειρα μετατροπής της σε μηχανισμό ελέγχου και διαχείρισης του πολιτικού κόστους.

Κόκκαλης: Σπέκουλα τα όσα λέγονται για τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε δύο πυλώνες αποδίδει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Το ένα έχει να κάνει με την αδυναμία ΟΠΕΚΕΠΕ να αυτονομηθεί από τεχνικούς συμβούλους. Και το άλλο με την έννοια των βοσκοτόπων στην χώρα μας. Αυτά συνέπεσαν κατά τα έτη 2010-13-14».

Κατά την εκτίμηση του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε εσφαλμένως θεώρησε ότι στην χώρα μας κακώς βόσκουν τα αιγοπρόβατα σε μας μας εκτάσεις που βοσκούσαν. «Σπέκουλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε βοσκοτόπια χωρίς ζώα έχει απορριφθεί από τον ίδιο τον κανονισμό. Πρέπει να συμβάλλουμε στην εξυγίανση του οργανισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κανει πάνταπροτάσεις και περιμένουμε και τα υπόλοιπα κόμματα να τοποθετηθούν για το αν η νέα ΚΑΠ βελτιώνει», πρόσθεσε..

Καραθανασόπουλος: Σκάνδαλο με υπογραφή της κυβέρνησης

Οξεία κριτική άσκησε και ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ. Έκανε λόγο για σκάνδαλο με την υπογραφή της κυβέρνησης. «Επί της ουσίας αναδεικνύεται ότι έχουμε μια βιομηχανία συστηματικών παρανομιών και πελατειακών σχέσεων», τόνισε.

Ηλιόπουλος: Ζητάμε πρόσβαση στο σύνολο των ψηφιακών αρχείων

Ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά τόνισε ότι «είχαμε καταθέσει αίτημα να έχει πρόσβαση η επιτροπή στο σύνολο των ψηφιακών αρχείων που έχουν συνομιλίες και όχι μόνο στα κομμάτια που σε πρώτη φάση κρίθηκε ότι έπρεπε να σταλούν στη Βουλή. Το να κλείσουμε την επιτροπή χωρίς να ζητήσουμε το υλικό να το αξιολογήσουμε και στη βάση αυτού να κρίνουμε την αναγκαιότητα για κλήση νέων μαρτύρων, είναι πράξη που δεν τιμά το όνομα της εξεtαστικής».

Κωνσταντοπούλου: Μπάζωμα και συγκάλυψη

«Η διαδικασία μπαζώματος και συγκάλυψης ευθυνών συνιστά αυτοτελώς αξιόποινη πράξη. Η εγκληματική οργάνωση δεν καλύπτεται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών» υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενημερώνοντας πως η Πλεύση Ελευθερίας θα προσκομίσει όλο το υλικό της εξεταστικής στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.