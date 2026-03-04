Ερωτήματα στον πρωθυπουργό έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας εξηγήσεις για τις απευθείας αναθέσεις που εντοπίστηκαν τόσο το ‘21 όσο και το ‘24 σε συγκεκριμένη εταιρεία για την καμπάνια στους απόδημους.

Όπως είχε αναφέρει και στην ομιλία του ο εισηγητής του ΠαΣοΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, εντοπίστηκαν εκατομμύρια ευρώ σε καμπάνιες ενημέρωσης αποδήμων, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης.

Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμοί 5 εκατομμυρίων με διάφορες των συμμετεχόντων της τάξεως των 2000 ευρώ. Σύνολο: 7.886.000 ευρώ για την υπόθεση αυτή, με απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πρωτολογία του στη Βουλή, στο περιθώριο της συζήτησης για το νομοσχέδιο που αφορά την επιστολική ψήφο στους απόδημους, μεταξύ άλλων τόνισε ότι «θέλουμε απαντήσεις, κύριε Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένη εταιρεία: – 297.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση για τον επικοινωνιακό σχεδιασμό. – 2.609.900 ευρώ στην ίδια εταιρεία πάλι με απευθείας ανάθεση».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Και κάτι από αυτά που έχετε συνηθίσει τελευταίως στην πατρίδα μας. Μια ακόμα σύμβαση στην ίδια εταιρεία 4.979.000 με διαγωνισμό. Απλά στον διαγωνισμό όλως τυχαίως στα 5 εκατομμύρια οι άλλες δύο εταιρείες κατέθεσαν προτάσεις μόλις 2.000 παραπάνω», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας «σταματήστε την κοροϊδία και τα παιχνίδια με τους φόρους του ελληνικού λαού. Σύνολο 7.786.000 χιλιάδες σε μία εταιρεία με αδιαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Ζητάμε μία καθαρή απάντηση».

Η απάντηση ωστόσο δεν ήρθε, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην χάνει την ευκαιρία για να το επισημάνει. «Σχολιάσατε τα πάντα. Για το νέο πάρτι αναθέσεων 7.700.000 ευρώ που βαραίνει τη Νέα Δημοκρατία, θα μας πείτε κάτι ή πάλι θα πούμε ότι οι απευθείας αναθέσεις και οι υποτιθέμενες διαγωνιστικές διαδικασίες θα είναι κομμένες και ραμμένες για τα «γαλάζια» παιδιά της Νέας Δημοκρατίας;». Στελέχη του κόμματος, σημειώνουν με νόημα ότι παρότι ο εισηγητής του ΠαΣοΚ το έχει καταθέσει σχετικά στα πρακτικά «δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από την κυβέρνηση».