Καθοριστική για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία θα είναι η διάρκειά του. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας από το βήμα του Forum της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, ενώ προειδοποίησε με έμφαση ότι σε κάθε περίπτωση «η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει».

Συγκεκριμένα, είπε: «Η πλήρης κλίμακα των επιπτώσεων θα είναι συνάρτηση της διάρκειας αυτής της κρίσης. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτήν. Εκεί θα γίνουν εμφανείς οι πραγματικές επιπτώσεις στη ναυτιλία, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όσο περισσότερο επιμένει η αβεβαιότητα, τόσο ευρύτερο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ομιλία Πιερρακάκη

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «για να είμαστε ειλικρινείς, η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει» προειδοποιώντας ότι «η κυριαρχία της Ευρώπης δεν είναι πλέον μια αφηρημένη φιλοδοξία· είναι προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση και το θεσμικό κράτος. Είναι η ικανότητά μας να απορροφούμε εξωτερικούς κραδασμούς, να διαφυλάσσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια, να προστατεύουμε την παραγωγική μας βάση και την ανάπτυξη ικανοτήτων και να ενεργούμε έγκαιρα, συλλογικά και αποφασιστικά».

Απαιτείται σαφής αίσθηση του κατεπείγοντος

Οπως τόνισε, «αυτό που απαιτείται τώρα είναι μια σαφής αίσθηση επείγοντος, με την πλήρη κατανόηση ότι σε περιόδους κρίσης, ο χρόνος δεν είναι ποτέ ουδέτερη μεταβλητή». Εξήγησε ότι «η Ευρώπη διαθέτει τα εργαλεία για να διαμορφώσει τα γεγονότα και να επιβεβαιώσει τη στρατηγική της ισχύ. Η ΕΤΕπ είναι ένα εξέχον εργαλείο μεταξύ αυτών των εργαλείων. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και συντονισμένα για να διασφαλίσουμε ότι θα το κάνει. Η Ευρώπη έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Έχουμε απορροφήσει την οικονομική αναταραχή, την πίεση του δημόσιου χρέους, την πανδημία και ένα ενεργειακό σοκ. Προστατεύσαμε τις κοινωνίες μας όταν ήταν απαραίτητο. Σταθεροποιήσαμε τις οικονομίες μας. Ενεργήσαμε από κοινού όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία».

Διαρθρωτικό πρόβλημα η ανταγωνιστικότητα

Πρόσθεσε, όμως, ότι «η ανθεκτικότητα δεν είναι στρατηγική ανάπτυξης», διευκρινίζοντας ότι «σήμερα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας έχει καθυστερήσει για πολύ καιρό και το χάσμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διευρυνθεί για δύο δεκαετίες. Ενώ ταυτόχρονα, οι δημογραφικές αντιξοότητες γίνονται σημαντικοί οικονομικοί περιορισμοί. Μέχρι το 2040, το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης θα μπορούσε να συρρικνωθεί κατά σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Και αυτό είναι εμφανές, θα έλεγα, στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σίγουρα εμφανές στην Ελλάδα, από όπου προέρχομαι. Αυτό έχει σημασία επειδή αλλάζει σημαντικά την εξίσωση. Η ανάπτυξη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην επέκταση της προσφοράς εργασίας με τον ίδιο τρόπο που το έκανε στο παρελθόν».

Πηγή ΟΤ