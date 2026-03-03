Μετά την Ελλάδα, σε ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου προχωρά και η Γαλλία, αποστέλλοντας αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα αντιμετώπισης drones (anti-drone) καθώς και μία φρεγάτα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το philenews, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο ηγέτες είχαν τη Δευτέρα δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες ο Κύπριος Πρόεδρος υπέβαλε αίτημα για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης του νησιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον κ. Χριστοδουλίδη ότι η Γαλλία αποστέλλει άμεσα αντιπυραυλικά και anti-drone συστήματα, καθώς και μία φρεγάτα, ενώ προγραμματίζεται και η αποστολή δεύτερης φρεγάτας σε επόμενο στάδιο.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

Οι επαφές Δένδια στη Κύπρο

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε κρίσιμο τετ α τετ προχωρούν σήμερα στην Κύπρο ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ της Ελλάδας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερης γεωπολιτικής ρευστότητας, με τις απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουν κλιμακωθεί και την Αθήνα να ενεργοποιεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας–Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την αποτίμηση της κατάστασης ασφαλείας.