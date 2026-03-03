Σε κρίσιμο τετ α τετ προχωρούν σήμερα στην Κύπρο ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ της Ελλάδας, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, υπό το βάρος των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αυξημένης έντασης στην περιοχή της Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερης γεωπολιτικής ρευστότητας, με τις απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουν κλιμακωθεί και την Αθήνα να ενεργοποιεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας–Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο κ. Δένδιας θα γίνει δεκτός και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την αποτίμηση της κατάστασης ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι οι επαφές θα επικεντρωθούν σε «γενική ανασκόπηση των δεδομένων και αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας», καθώς και στην εξέταση «όλων των ενδεδειγμένων μέτρων, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε κάθε ενδεχόμενο και την προστασία των πολιτών». Αντίστοιχη αναφορά έκανε και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας.

Ήδη στην Κύπρο τα ελληνικά F-16

Οι σημερινές συναντήσεις έρχονται μία ημέρα μετά την άφιξη τεσσάρων ελληνικών μαχητικών F-16 στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα όπως ανακοίνωσε η Λευκωσία της άμεσης ανταπόκρισης της Αθήνας κατόπιν επικοινωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Ο κ. Λετυμπιώτης ευχαρίστησε δημοσίως την ελληνική κυβέρνηση «για τον στενό συντονισμό και τη διαρκή επικοινωνία», υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών παραμένει συνεχής και σε πολλαπλά επίπεδα.

Παράλληλα, αναμένονται και οι δύο ελληνικές φρεγάτες, μαζί με τα συστήματα που τις επανδρώνουν, ενισχύοντας περαιτέρω την αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εξελίξεις των επόμενων ωρών θεωρούνται καθοριστικές, καθώς Αθήνα και Λευκωσία επιχειρούν κοινή αποτίμηση των δεδομένων και σχεδιασμό κινήσεων απέναντι σε κάθε πιθανό σενάριο κλιμάκωσης.