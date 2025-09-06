Μόνο με ένα δημοτικό κολυμβητήριο για την άθληση των χιλιάδων κατοίκων της έχει μείνει η Αθήνα. Στα τρία από τα τέσσερα κολυμβητήρια έχει μπει προσωρινά «λουκέτο», καθώς μέχρι τώρα λειτουργούσαν χωρίς σχετικές άδειες, με τους κατοίκους της πρωτεύουσας να έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα κολυμβητήριο, αυτό που λειτουργεί στο Σεράφειο, επί της οδού Πειραιώς.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, το κολυμβητήριο Γουδή αναμένεται να επαναλειτουργήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου, αυτό της Γκράβας στα Άνω Πατήσια τον επόμενο μήνα, ενώ το κολυμβητήριο Κολοκυνθούς στον Κολωνό δεν προβλέπεται να ανοίξει πριν το 2026 – 2027.

Όπως αναφέρεται σε επίσημο έγγραφο της προέδρου του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων), Ελένη Ζωντήρου, το κολυμβητήριο Κολοκυνθούς, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ΄90 από τον Δήμο Αθηναίων, λειτουργούσε εξ αρχής χωρίς άδεια. Το δε κτίσμα θεωρείται αυθαίρετο και μη τακτοποιημένο.

Δεν υπήρχε οικοδομική άδεια, ούτε είχε γίνει αλλαγή χρήσης. Αναφορικά με το κολυμβητήριο Γκράβας, δεν διέθετε από την αρχή άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης. Χωρίς ανανεωμένη άδεια λειτουργούσε από τις 30 Ιουνίου 2020 και η κολυμβητική δεξαμενή Γουδή.

Στο έγγραφο αναφέρονται λεπτομέρειες για τις συνθήκες σε καθένα από τα κολυμβητήρια του Δήμου Αθηναίων.

Αυθαίρετο το κολυμβητήριο Κολοκυνθούς

Ειδικότερα:

Το κολυμβητήριο Κολοκυνθούς κατασκευάστηκε κατά τη δεκαετία του ΄90 από τον Δήμο Αθηναίων σε οικόπεδο 10.200 τ.μ.. Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου, αλλά είχε παραχωρηθεί στο Δήμο Αθηναίων.

Η εγκατάσταση λειτουργούσε από την αρχή χωρίς άδεια λειτουργίας.

Οι ενέργειες:

– Βάσει τροποποίησης ρυμοτομικού (ΦΕΚ 88/ΤΔ/15-02-1989), ο χώρος χαρακτηρίζεται πολεοδομικά ως κοινωφελής για κτήρια αθλητισμού.

– Υπάρχει Δήλωση Ένταξης στον Ν.4178/2013 (τελευταία ενημέρωση 14/10/2019) για τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής του κολυμβητηρίου.

– Έγιναν δύο αιτήσεις στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων για έκδοση άδειας, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε διότι δεν είχε γίνει αλλαγή χρήσης, δεν υπήρχε οικοδομική άδεια, και το κτίσμα θεωρείται αυθαίρετο και μη τακτοποιημένο.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (02/10/2024), ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κολυμβητηρίου στον ΟΠΑΝΔΑ για 20 έτη, με ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης, και εξουσιοδότησε τον ΟΠΑΝΔΑ για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων για τη νόμιμη λειτουργία.

Από το 2024 εκτελούνται διάφορες εργασίες (κεντρικός εξαερισμός πισίνας, ανακαίνιση αποδυτηρίων, κλπ.), ενώ έχουν προγραμματιστεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες (στατική, ηλεκτρομηχανολογική) και ενέργειες για την έκδοση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής και αθλητικής εγκατάστασης.

Η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου δεν είναι δυνατή πριν το 2026 – 2027.

Χωρίς άδεια λειτουργίας στη Γκράβα

Σε ότι αφορά το κολυμβητήριο Γκράβας βρίσκεται εντός του οικοπέδου του ομώνυμου σχολικού συγκροτήματος. Παραδόθηκε το 1993 από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον Δήμο Αθηναίων μετά από ανακατασκευή.

Ωστόσο, λειτουργούσε από την αρχή χωρίς άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης.

Η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής έχει λήξει από 24/08/2020. Επίσης, έχει λήξει το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, ενώ υπάρχει νομική ασάφεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αθλητικού συγκροτήματος (κολυμβητήριο, κλειστό γήπεδο, στίβος κ.λπ.).

Μετά τις απαιτούμενες ενέργειες από τον ΟΠΑΝΔΑ και τη σύμφωνη γνώμη από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ) για παραχώρηση χρήσης, ώστε να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, το κολυμβητήριο αναμένεται να λειτουργήσει ξανά τον Οκτώβριο του ’25.

Χωρίς ανανεωμένη άδεια από το ’20 το μεγαλύτερο κολυμβητήριο του Δήμου

Το κολυμβητήριο Γουδή, που βρίσκεται εντός του αθλητικού κέντρου Γουδή, κατασκευάστηκε το 1990 και είναι η μεγαλύτερη κολυμβητική δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα, αποτέλεσε την κολυμβητική δεξαμενή του μοντέρνου πεντάθλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Στις 30/5/2015 εκδόθηκε από τον Δήμο Αθηναίων η τελευταία άδεια λειτουργίας της κύριας κολυμβητικής δεξαμενής (50×25μ.), με ισχύ έως 30/06/2020. Στις 2 Μαρτίου 2017 εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής άδεια λειτουργίας του κολυμβητηρίου για προπονήσεις και αγώνες (με διάρκεια δύο ετών). Σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Κλειστών Αθλητικών Κέντρων και Κολυμβητηρίων, κατά την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, παρατάθηκε η ισχύς των αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων (για προπονήσεις και αγώνες) έως τις 31/12/2024. Ωστόσο, οι παρατάσεις αυτές δεν κάλυπταν την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής.

«Οπότε», συμπεραίνεται στο έγγραφο, «από 30/06/2020 η κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς ανανεωμένη άδεια».

Μετά τις απαιτούμενες ενέργειες και εν αναμονή της ολοκλήρωσης του υγειονομικού ελέγχου και της ανανέωσης της άδειας, το κολυμβητήριο θα επαναλειτουργήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Το 2027 αναμένεται το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του πρώτου στην Ελλάδα κολυμβητηρίου με πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, το οποίο «πρωταγωνίστησε» σε πολλές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, έχει ξεκινήσει. Ο λόγος για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, το οποίο είχε εγκαινιαστεί στις 8 Ιουλίου 1940 στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου και του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών, και παραμένει κλειστό εδώ και 13 χρόνια, «ελλείψει οικονομικών πόρων και τεχνικών προβλημάτων λόγω παλαιότητας».

Το «πράσινο φως» δόθηκε στα μέσα Ιουνίου με την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).

Θα γίνει Κέντρο Πολιτισμού και Ευεξίας

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Ιωάννη Γεώργιζα, ο Δήμος Αθηναίων αναμένει την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας. «Το σημαντικό όμως, είναι ότι έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο», αναφέρει. Παράλληλα, ο Δήμος «τρέχει» τις διαδικασίες ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικά εργαλεία. «Οι διαδικασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του 2025 – αρχές του 2026, οπότε θα βγει και ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή του κολυμβητηρίου και τον μετασχηματισμό του σε Κέντρο Πολιτισμού και Ευεξίας. Εκτιμάται ότι με το που θα τελεσφορίσει ο διαγωνισμός, σε ένα έτος θα έχει ολοκληρωθεί το έργο».