Μην κοροϊδευόμαστε. Η επιχείρηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν είναι στρατιωτική επιτυχία. Ξεκλήρισαν μια ολόκληρη ηγεσία με μηδαμινές δικές τους απώλειες.

Χρειάστηκε φυσικά μεθοδική προετοιμασία και κυρίως χρειάστηκε να προηγηθεί η διάλυση της ιρανικής αεράμυνας με τις επιθέσεις του Ιουνίου 2025.

Σοβαρά πράγματα, δηλαδή. Που απέδειξαν σε όποιον κάνει τον μάγκα στη γειτονιά πως δεν αρκούν τα μεταξωτά βρακιά. Χρειάζονται κι άλλα προσόντα.

Υποθέτω πως όσοι από τις διάνοιες που οργάνωσαν την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 επιζούν θα πρέπει να φυλάγονται διότι είναι κρίμα τέτοιες ταλεντάρες να πάνε χαμένες.

Κατάφεραν να διαλύσουν τους εαυτούς τους, τους δικούς τους και τους φίλους τους.

Και κάπως έτσι ο περίφημος «Αξονας του Κακού» που φοβέριζε την Αρτα μάς άφησε χρόνους βάζοντας ένα τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε ο Μπους το 2003. Οι πιο πολλοί «μάρτυρες» αναχώρησαν για τον «Παράδεισο των μαρτύρων» κι ο Ασαντ για τη Μόσχα.

Θα πέσει το ιρανικό καθεστώς; Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά τουλάχιστον θα μαζευτεί για κάμποσα χρόνια αφού πρώτα κόψει τις πολλές φανφάρες. Και τα πυρηνικά.

«Δεν θα διαπραγματευτούμε!» δηλώνουν βεβαίως υπερήφανοι οι Ιρανοί. Σιγά που θα τους ρωτήσουν.

Δεν ξέρω αν έχει γίνει απολύτως αντιληπτό ή κατανοητό αλλά το παιχνίδι άλλαξε, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Και για όποιον θέλει να πάρει μέρος, δεν ισχύουν οι παλαιοί κανονισμοί, ούτε οι προηγούμενες αποδόσεις.

Φυσικά θα υπάρχουν πάντα υποστηρικτές του διεθνούς δικαίου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του «επαυξημένου Συντάγματος». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα τα κουβεντιάσουμε εξαντλητικά σε ημερίδα του Κύκλου Ιδεών του Βενιζέλου.

Την ίδια στιγμή όμως οι άλλοι διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα. Τον κόσμο που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια.

Αλλά να πω και τα δικά μας. Διότι φοβάμαι ότι ένα μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης και το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιογραφίας ζουν σε άλλο πλανήτη. Με φωτογραφίες του 1944, ιστορίες με κατασκόπους για αγρίους και αν θα μιλήσει η Καρυστιανού.

Είναι ίσως ένα παράξενο μείγμα θράσους, ασχετοσύνης και μικρομεγαλισμού. Αλλά δικό τους θέμα.

Το ερώτημα είναι οι νέες ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στην ευρύτερη περιοχή μετά το χτύπημα στο Ιράν. Κι είναι το μοναδικό πραγματικό ερώτημα της εποχής.

Οποιος έχει να πει κάτι σοβαρό, να σηκώσει το χέρι του.

Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Που τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας πολύ εύκολα διότι δεν μας ρωτάει και κανείς.