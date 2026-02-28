Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα στο Σύνταγμα για να τιμήσει την κόρη της Μάρθη και όλους τους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών. Ωστόσο δεν ανέβηκε στην εξέδρα να εκφωνήσει ομιλία, όπως ανέμεναν πολλοί, αλλά έμεινε λίγη ώρα και αποχώρησε.

Το απόγευμα του Σαββάτου, σε συνέντευξή της στο Kontra, εξήγησε γιατί δεν μίλησε τελικά στο συλλαλητήριο.

«Ημέρα μνήμης σήμερα, αφιερωμένη στους αγαπημένους μας. Ήρθα στις 12, με σκοπό να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και όλο αυτό τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα, ένα δίωρο μετά, ότι η οργανωτική επιτροπή του Συλλόγου είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή ομιλιών συγγενών και Εργατικών Κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω» ανέφερε αρχικά.

«Είναι θεμιτός κάθε αγώνας, η σημερινή μέρα όμως ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς των Τεμπών. Προσωπικά η ψυχή μου και τα μάτια μου είναι στραμμένα μόνο στον ουρανό. Ευχαριστώ τον κόσμο που βγήκε να φωνάξει για το έγκλημα των Τεμπών, για την μη απόδοση δικαιοσύνης, για την έλλειψη κράτους δικαίου στη χώρα και για όλα αυτά που μας βασανίζουν γενικώς στη ζωή μας. Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα» είπε.

«Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι»

«Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν, υπήρχε μια άρνηση. Μίλησαν συγγενείς, ακούστηκαν λόγια αγάπης. Και θα μείνω σε αυτό» πρόσθεσε.

Στην συνέχεια εξήγησε τι θα έλεγε στην ομιλία της. «Στην ομιλία μου ήθελα να υποσχεθώ στη Μάρθη ότι δεν θα τα παρατήσω, θα βρίσκομαι σε κάθε πλατεία, σε κάθε δικαστική αίθουσα, σε κάθε πόλη, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, μιλώντας για την έλλειψη Δικαιοσύνης, αναζητώντας τη δικαίωση της ψυχής της, αισθάνομαι ευτυχής που δεν είμαι μόνη μου σε αυτό, είμαστε πολλοί Έλληνες ενωμένοι. Συνεχώς αποδεικνύουμε όπως σήμερα ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Και θα τα καταφέρουμε. Η ομιλία μου ήταν αφιερωμένη στην κόρη μου» είπε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.