«Από το βιβλίο στην οθόνη» είναι ο τίτλος του κινηματογραφικού αφιερώματος που από τις από τις 5 έως και τις 9 Μαρτίου, διοργανώνουν από κοινού τo Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και Πολιτισμού και η Ταινιοθήκη της Ελλάδoς στον χώρο της.

Λογοτεχνία και Κινηματογράφος

Οι δύο οργανισμοί προσκαλούν το κοινό σε ένα πενθήμερο που συνδυάζει λογοτεχνία και κινηματογράφο, κατά την διάρκεια του οποίου θα προβληθούν εννέα ταινίες βασισμένες σε μυθιστορήματα. Ολες οι ταινίες φέρουν την υπογραφή μεγάλων δημιουργών όπως οι Όρσον Γουελς, Φρανσουά Τριφό, Μιχάλης Κακογιάννης, Ζιλ Ντασέν και Κώστας Γαβράς.

Οι ταινίες τους «ζωντανεύουν» βιβλία των Νίκου Καζαντζάκη, Φραντς Κάφκα, Κοσμά Πολίτη, Ντόναλντ Γουέστλεϊκ και άλλων σπουδαίων λογοτεχνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγαπημένες ταινίες των Ντίνου Κατσουρίδη, Γιάννη Οικονομίδη και Γιάννη Φάγκρα εμπνευσμένες από βιβλία, ενώ θα δούμε και μία ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία της διάσημης συγγραφέως Μαργκερίτ Ντυράς.

Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 8 μ.μ. με την ταινία του Φρανσουά Τρυφώ Φαρενάιτ 451 που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ray Bradbury. Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Ζιλ Ντασέν), από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, Μαχαιροβγάλτης (Γιάννης Οικονομίδης), Έγκλημα στα παρασκήνια (Ντίνος Κατσουρίδης) από το αστυνομικό μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, Το τσεκούρι (Κώστας Γαβράς) από το ομότιτλο μυθιστόρημα του Donald E. Westlake, Η δίκη (Όρσον Γουέλς) από το εμβληματικό βιβλίο του Franz Kafka, Πες στη μορφίνη ακόμα την ψάχνω (Γιάννης Φάγκρας) από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Νικόλ Pούσσου, Το τραγούδι της Ινδίας (Μαργκερίτ Ντιράς) και Ερόικα (Μιχάλης Κακογιάννης) από το κλασικό έργο του Κοσμά Πολίτη.

Σε όλες τις προβολές θα γίνει παρουσίαση με έναν μικρό πρόλογο από ανθρώπους του κινηματογραφικού χώρου και του χώρου του βιβλίου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το αφιέρωμα σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ Ταινιοθήκης και ΕΛΙΒΙΠ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

20:00 Φαρενάιτ 451 (Φρανσουά Τριφό)

(1966, Ηνωμένο Βασίλειο, 112’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ray Bradbury

Προλογίζουν ο Πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ Νίκος Μπακουνάκης και η Πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού.

Πρεμιέρα με προσκλήσεις / Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων.

Ακολουθεί κοκτέιλ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Ζιλ Ντασέν)

(1957, Γαλλία – Ιταλία, 122’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη

Προλογίζει η Πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος Μαρία Κομνηνού.

21:30 Μαχαιροβγάλτης (Γιάννης Οικονομίδης)

(2010, Ελλάδα – Κύπρος, 108’)

Προλογίζει ο Γιάννης Οικονομίδης, ο σκηνοθέτης της ταινίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:30 Έγκλημα στα παρασκήνια (Ντίνος Κατσουρίδης)

(1960, Ελλάδα, 83’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο

Προλογίζει ο Ανδρέας Αποστολίδης, μεταφραστής και σκηνοθέτης.

21:30 Το τσεκούρι (Κώστας Γαβράς)

(2005, Γαλλία – Βέλγιο – Ισπανία, 122’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Donald E. Westlake

Προλογίζει ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, κριτικός κινηματογράφου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 Η δίκη (Όρσον Γουέλς)

(1962, Γαλλία – Ιταλία – Δ. Γερμανία, 119’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Franz Kafka

Προλογίζει η Μυρτώ Ρήγου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

21:30 Πες στη μορφίνη ακόμα την ψάχνω (Γιάννης Φάγκρας)

(2001, Ελλάδα, 119’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Νικόλ Pούσσου, η οποία συνυπογράφει το σενάριο

Προλογίζει ο Γιάννης Φάγκρας, ο σκηνοθέτης της ταινίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

19:00 Το τραγούδι της Ινδίας (Μαργκερίτ Ντιράς)

(1975, Γαλλία, 120’)

Προλογίζει η Κατερίνα Σχινά, μεταφράστρια και κριτικός λογοτεχνίας.

21:30 Ερόικα (Μιχάλης Κακογιάννης)

(1960, Ελλάδα, 90’)

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη.

Προλογίζει ο Θανάσης Αγάθος, επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.