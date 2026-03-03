Το Skoda Superb απέκτησε μόλις μια νέα ισχυρότερη plug-in υβριδική έκδοση η οποία επωφελείται από το σύνολο που εφοδιάζει το VW Golf GTE και θα τεθεί επικεφαλής της γκάμας του μοντέλου στην Ευρώπη ούσα διαθέσιμη και στις δύο εκδόσεις αμαξώματος του μοντέλου αλλά και σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας L&K.

Το νέο σύνολο συνδυάζει έναν αναβαθμισμένο τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου με ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία 25,9 kWh. Ως αποτέλεσμα η ισχύς αυξάνεται πλέον κατά 68 ίππους σε 272 ίππους και η διαθέσιμη ροπή κατά 50 Nm σε 400 Nm. Η γενναιόδωρη ισχύ εξακολουθεί να μεταδίδεται αποκλειστικά στους μπροστινούς τροχούς με την συνδρομή ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Σύμφωνα με τις συστάσεις η επιτάχυνση της plug-in έκδοσης από 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί 7,1 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητά της διαμορφώνεται σε 225 χλμ./ώρα. Προς το παρόν η Skoda δεν αποκαλύπτει τα μεγέθη ηλεκτρικής αυτονομίας που εγγυάται η νέα μπαταρία ωστόσο να σημειωθεί ότι η μικρότερης ισχύος plug-in υβριδική έκδοση της Octavia εξασφαλίζει από την ίδια μπαταρία 120 χλμ. αυτονομία. Να σημειωθεί πάντως ότι η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ισχύ έως 50 kW σε ταχυφορτιστή DC, διαδικασία η οποία απαιτεί 25 λεπτά για το 80% της ενέργειας.

Η νέα έκδοση διαθέτει επίσης και ένα ισχυρότερο σύστημα πέδησης με μεγαλύτερα δισκόφρενα διαμέτρου 310 χιλ. καθώς και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα ψύξης χάρη στον ανασχεδιασμό των εισαγωγών. Επιπλέον η έκδοση των 272 ίππων υπόσχεται και δυνατότητα ρυμούλκησης βάρους 2,0 τόνων.