Κατά τη μαραθώνια απολογία του ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος δρούσε για λογαριασμό της Κίνας, μεταφέροντας απόρρητες και κρίσιμες πληροφορίες τόσο για την υπηρεσία του, όσο και για το ΝΑΤΟ, φέρεται να έδωσε ονόματα στις διωκτικές αρχές των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση κατασκοπείας.

Στην κατάθεσή του αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ατόμου που τον προσέγγισε μέσω κοινωνικών δικτύων, το οποίο του παρουσιάστηκε ως «Στίβεν Γουέιν». Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε σε δύο άτομα που εμφανίζονταν ως στελέχη εταιρείας.

Το Live News και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Πώποτας, έφεραν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ντοκουμέντο που δείχνουν τον Έλληνα σμήναρχο με τους δύο Κινέζους στρατολογητές.

Στη μία φωτογραφία απεικονίζεται ο σμήναρχος μαζί με τον Κινέζο στρατολογητή, «Στίβεν Γουέιν», και στην άλλη είναι ο άνθρωπος που είναι ανώτερος από τον στρατολόγο, τον οποίο ονόμασε ως «Γουίλιαμ».

Οι φωτογραφίες βρέθηκαν στο κινητό του σμηνάρχου.