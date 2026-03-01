Μεταξύ διασταυρούμενων πυρών βρίσκεται ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην πρώτη γραμμή του πολέμου στο Ιράν και τυχόν στοχοποίησή του θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Πρόκειται για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο ιρανικό λιμάνι Μπουσέρ, όπου λειτουργεί ένας ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρας ισχύος 1.000 MW ενώ κατασκευάζονται άλλοι δύο, επίσης με ρωσική τεχνογνωσία και επίβλεψη.

Μια έκρηξη στο πυρηνικό εργοστάσιο, από στοχευμένη επίθεση ή από έναν πύραυλο που ξέφυγε από την πορεία του, θα απειλούσε περισσότερο τα μεγάλα αστικά κέντρα του Κόλπου (Αμπου Ντάμπι, Μανάμα, Ντόχα, Ντουμπάι, Πόλη του Κουβέιτ) που βρίσκονται πιο κοντά στο Μπουσέρ από ότι η Τεχεράνη. Το εφιαλτικό σενάριο έχει πολλές αναλογίες με εκείνο του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια που βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε χθες την ευρύτερη περιοχή του Μπουσέρ ενώ ο γενικός διευθυντής της ρωσικής κατασκευάστριας εταιρείας Rosatom, Αλεξέι Λικάτσεφ, προειδοποίησε ότι η στοχοποίηση του πυρηνικού εργοστασίου, που απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από το λιμάνι, θα ισοδυναμεί με αυτοκτονία.

Περίπου 700 Ρώσοι τεχνικοί παραμένουν στις εγκαταστάσεις ελπίζοντας σε νέα παρέμβαση του προέδρου Πούτιν, ο οποίος είχε λάβει εγγυήσεις για την ασφάλειά τους κατά τον Πόλεμο των Δώδεκα Ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Στη μονάδα εργάζονται επίσης περίπου 2.000 Ιρανοί επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό.

Η κατασκευή του εργοστασίου- του πρώτου στη Μέση Ανατολή για την εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς- άρχισε το 1975 από γερμανικές εταιρείες στο πλαίσιο ενός μεγαλεπήβολου προγράμματος του σάχη Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί που ξεκίνησε το 1967 με την προμήθεια ενός αμερικανικού μικρού αντιδραστήρα 5MW για το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών της Τεχεράνης.

Η ανέγερση του εργοστασίου του Μπουσέρ σταμάτησε μετά από την ισλαμική επανάσταση που ανέτρεψε τον σάχη το 1979. Το λιμάνι και το υπό ανέγερση εργοστάσιο βομβαρδίστηκαν στην διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ιράκ και Ιράν (1980-1988) ενώ οι εργασίες επαναλήφθηκαν το 1995 από ρωσικές εταιρείες στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας, παρά τις αντιδράσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η μονάδα του Μπουσέρ εγκαινιάστηκε το 2011 και δύο χρόνια αργότερα συνδέθηκε με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας καλύπτοντας το 2% των ενεργειακών αναγκών της. Το πυρηνικό καύσιμο είναι ρωσικής προέλευσης ενώ οι χρησιμοποιημένες ράβδοι πρέπει να επιστρέφονται στη Ρωσία, βάσει της συμφωνίας που είχε εγκριθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η ίδια συμφωνία προβλέπει την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου και στο νότιο Ιράν.