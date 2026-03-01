Στην εβδομαδιαία του ανάρτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανασκόπησε τις σημαντικές εξελίξεις στο πόλεμο στο Ιράν, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των Ελλήνων και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην τριετή επέτειο από την τραγωδία των Τεμπών, με αναφορά στις προσπάθειες για θεσμική και σιδηροδρομική ανασυγκρότηση.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί με στενή προσοχή και ψυχραιμία τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, καθώς αυτές επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα.

Υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με γειτονικές χώρες και διεθνείς εταίρους, με στόχο την προστασία των Ελλήνων πολιτών και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα παραμένει δύναμη σταθερότητας στην περιοχή, ενώ η περαιτέρω κλιμάκωση πρέπει να αποφευχθεί και να προστατευθούν οι άμαχοι, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Παράλληλα, στη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της απόδοσης ευθυνών και της δικαστικής διερεύνησης, με την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου, στην οποία εμπλέκονται 36 κατηγορούμενοι.

Τόνισε επίσης ότι προχωρούν βαθιές τεχνικές και θεσμικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο, με στόχο την ασφάλεια, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και τη διαφάνεια, όπως η πλήρης σηματοδότηση, η τηλεδιοίκηση και η ψηφιακή εποπτεία.

Τι είπε ο Μητσοτάκης για ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις, κοινωνικά προγράμματα

Ο πρωθυπουργός επισήμανε σημαντικές οικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις, όπως τις εμπορικές συμφωνίες για την προμήθεια αμερικανικού LNG σε χώρες της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου και διασφαλίζοντας σταθερές ποσότητες φυσικού αερίου. Τόνισε επίσης την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας καθαρής τεχνολογίας, καλύπτοντας κρίσιμες πρώτες ύλες, παραγωγή μπαταριών, φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου.

Στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής θητείας, παρουσίασε το νέο μοντέλο βασικής εκπαίδευσης στον Στρατό Ξηράς, που περιλαμβάνει εκπαίδευση χειρισμού drones, αναβαθμισμένες στρατιωτικές δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση. Επισημάνθηκε η αύξηση της αποζημίωσης και η βελτίωση του συσσιτίου για τους στρατεύσιμους, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

Στον ψηφιακό τομέα και κοινωνική ενδυνάμωση, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης πολιτών άνω των 65 ετών και ατόμων με αναπηρία, με στόχο να μην μένει κανείς πίσω στην ψηφιακή εποχή και να αποκτήσει βασικές δεξιότητες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, επικοινωνία και κοινωνικά δίκτυα.

Στον τουρισμό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων 23,63 δισ. ευρώ το 2025 και άνοδο επισκεπτών στα 38 εκατομμύρια, με ενίσχυση των «city breaks», χειμερινών δραστηριοτήτων και μη εποχικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας ποιοτική και εισοδηματική αναβάθμιση.

Στον Έβρο και την παραμεθόριο, επισκέφθηκε αναβαθμισμένους συνοριακούς σταθμούς και δράσεις υποστήριξης αγροτών, ενώ προωθούνται διακρατικές συμφωνίες για νερό και επενδύσεις σε υποδομές μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης «Έβρος Μετά».

Στο πεδίο διαφάνειας και θεσμών, ψηφίστηκε η δημιουργία ψηφιακού Μητρώου για υποθέσεις διαφθοράς, επιτρέποντας την ενιαία εποπτεία όλων των υποθέσεων, με στόχο καλύτερη διαχείριση και λογοδοσία.

Τέλος, στον πολιτισμό και τον κινηματογράφο, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Netflix μέσω του ΕΚΚΟΜΕ, παρέχοντας κατάρτιση σε Έλληνες δημιουργούς και ενισχύοντας τον τομέα με διεθνείς παραγωγές όπως η νέα ταινία με τον Brad Pitt, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και προωθώντας την Ελλάδα ως κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό κόμβο στην Ευρώπη.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη