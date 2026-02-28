Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το συντονισμένο χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.

Οι 7+1 στόχοι των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Στόχος της αρχικής επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Τεχεράνη και τουλάχιστον άλλες επτά περιοχές της χώρας, όπως απεικονίζει χάρτης του Al Jazeera.

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή είναι ισχυρή εδώ και δεκαετίες και πρόσφατα ενισχύθηκε περαιτέρω ενόψει των πληγμάτων.

Σε 19 βάσεις στρατός των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, περίπου 40.000–50.000 Αμερικανοί στρατιώτες είναι διασκορπισμένοι σε 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων στην Κύπρο και την Τουρκία.

Η Τεχεράνη αντέδρασε εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ, ενώ επεκτείνοντας τις επιθέσεις της στόχευσε και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Οι εγκαταστάσεις που δέχθηκαν πλήγματα περιλαμβάνουν την αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, την Al-Salem στο Κουβέιτ, την Al-Dhafra στα ΗΑΕ και τη βάση στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.