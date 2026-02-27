Τραμ εκτροχιάστηκε σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του Μιλάνου. Το μέσο μεταφοράς βγήκε από τις ράγες, πέφτοντας πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραμ εκτροχιάστηκε το απόγευμα στην οδό Vittorio Veneto.

Πέντε ασθενοφόρα έφτασαν στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ ομάδες πολιτικής προστασίας έστησαν μια σκηνή για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Πηγές των πυροσβεστών αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ η κατάσταση των υπολοίπων δεν φέρεται να προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Η τοπική εταιρεία μεταφορών δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με τις συνθήκες και τα αίτια του εκτροχιασμού.

«Νόμιζα ότι ήταν σεισμός, έπεσα ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι είχε συμβεί», είπε στους διασώστες ένας από τους επιβάτες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

Βίντεο από τη στιγμή

Φωτογραφίες από τον εκτροχιασμό τραμ στο Μιλάνο