Η εμβληματική φυσική αψίδα των βράχων στο Σαντ’ Αντρέα του Melendugno στην Απουλία, γνωστή ως «αψίδα των ερωτευμένων», κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, έπειτα από θαλασσοταραχή και έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νότια Ιταλία.

Ο βραχώδης σχηματισμός, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φυσικά τοπόσημα της ακτής της Αδριατικής, είχε αποκτήσει το προσωνύμιό του επειδή αποτελούσε -μέχρι πρότινος- δημοφιλές φόντο για προτάσεις γάμου. Παράλληλα, συγκαταλεγόταν στα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του Σαλέντο, μιας από τις πλέον επισκέψιμες τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

«Πρόκειται για ένα καταστροφικό πλήγμα», δήλωσε ο δήμαρχος του Melendugno, Μαουρίτσιο Τσιτερνίνο. «Εξαφανίστηκε ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά σημεία της ακτογραμμής μας και ολόκληρης της Ιταλίας».

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η θαλασσοταραχή και οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη βραχώδη δομή, οδηγώντας στην κατάρρευση ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

«Ό,τι υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια συνολική παρέμβαση», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

«Είναι σαν κηδεία» σχολίασε από την πλευρά του ο αρμόδιος για τον τουρισμό αντιδήμαρχος του Melendugno, Φραντσέσκο Στέλλα.

Σύμφωνα με τον Guardian οι μεσογειακοί κυκλώνες, γνωστοί ως “medicanes”, μεταξύ των οποίων και ο κυκλώνας Χάρι που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε λιμάνια, κατοικίες και οδικό δίκτυο, μεταβάλλοντας τη μορφολογία των ακτών.

«Με τη Μεσόγειο να βιώνει ένα από τα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί το 2025, οι θερμότερες θάλασσες υπερθερμαίνουν την ατμόσφαιρα και τροφοδοτούν ακραία φαινόμενα», δήλωσε ο Christian Mulder, καθηγητής οικολογίας και κλιματικής έκτακτης ανάγκης στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια στη Σικελία.

Στις 25 Ιανουαρίου, μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές που έφερε ο κυκλώνας Χάρι, μια καταστροφική κατολίσθηση έσπασε ολόκληρη την πλαγιά στην πόλη Νισκέμι της Σικελίας, δημιουργώντας ένα χάσμα μήκους 4 χιλιομέτρων.

Οι δρόμοι κατέρρευσαν, τα αυτοκίνητα καταποντίστηκαν και ολόκληρα τμήματα του αστικού ιστού βυθίστηκαν στην κοιλάδα από κάτω.

Με πληροφορίες από Forbes και The Guardian.