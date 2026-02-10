Ένα πακέτο βαθιών μεταρρυθμίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θέλουν να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους προωθούν Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο σύμφωνα με έγγραφο το οποίο δημοσίευση το Politico.

Όπως προκύπτει από αυτό, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την ενίσχυση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας έως την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών και τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στην Ε.Ε. και σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το έγγραφο αυτό θα είναι η βάση της συζήτησης που θα γίνει μεταξύ 15 Ευρωπαίων ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοιηθεί στο Βέλγιο με βασικό θέμα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Τι αναφέρει το έγγραφο

Μεταξύ άλλων στο έγγραφο περιλαμβάνεται έκκληση για επίσπευση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για πρωτοβουλίες με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και για την επιτάχυνση των διαδικασιών στη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, με στόχο «το άνοιγμα νέων αγορών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την ευρωπαϊκή οικονομία».

Παράλληλα, αποτυπώνεται σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

«Στόχος μας είναι να επιτευχθεί συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου και να ενσωματωθεί αυτή η ατζέντα στα συμπεράσματά του, μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, εντολών και προθεσμιών, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως έως το τέλος του 2026», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο.

Κόντρα Μερτς – Μακρόν για ευρωομόλογα

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς απέρριψε την ιδέα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για ένα κοινό πρόγραμμα δανεισμού ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη.

Ο Μακρόν, με μια σύνεντευξή του σε ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα ενημέρωσης σχετικά με την συζήτηση που γίνεται σε επίπεδο ΕΕ αυτή την εβδομάδας, εξέφρασε την ιδέα για ένα σχέδιο για νέο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, ή ευρωομόλογα, με στόχο την τόνωση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς. Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Γαλλίας, αυτή είναι μια οικονομική αναγκαιότητα εάν η ήπειρος θέλει να μπορεί να συμβαδίζει με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Στα παραπάνω απάντησε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης υποστήριζοντας πως: «Πιστεύουμε ότι, ενόψει της ημερήσιας διάταξης για την άτυπη σύνοδο κορυφής, αυτό αποσπά λίγο την προσοχή από το θέμα με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι, που είναι το πρόβλημα παραγωγικότητας μας. Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, αλλά για να είμαι ειλικρινής, αυτή είναι μια συζήτηση που ανήκει στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου». Με αυτό τον τρόπο η θέση του Βερολίνου είναι πως αυτή την στιγμή δεν υπάρχει λόγος να γίνεται μια συζήτηση για νέο δανεισμό και ότι το ζήτημα των επενδύσεων θα πρέπει να περιλμβάνεται στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 , για τον οποίο έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγμάτευση σε επίπεδο Ένωσης.

Τι άλλο είπε ο Μακρόν στην συνέντευξή του

Στη συνέντευξή του ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρώπη να επαναδιεκδικήσει τη θέση της στον κόσμο, καθώς όπως ανέφερε, η ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο στην πολιτική και το εμπόριο.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η στρατηγική της υποχωρητικότητας απέναντι στις ΗΠΑ και άλλες γεωπολιτικές δυνάμεις δεν αποδίδει και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να προχωρήσει την ενοποίησή της, ώστε να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει μια περίοδο «μόνιμης αστάθειας» που έρχεται.

«Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να ξυπνήσει… Αν δεν αποφασίσουμε εμείς για τον εαυτό μας, θα παρασυρθούμε», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με «μια βαθιά γεωπολιτική ρήξη», συνοδευόμενη από «ισχυρό σοκ» στο εμπόριο και την άμυνα, καθώς αλλάζουν οι σχέσεις της τόσο με την Κίνα όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πιστεύω ότι ο καλύτερος δρόμος είναι να μειώσουμε τους κινδύνους, να περιορίσουμε τις εξαρτήσεις και να λαμβάνουμε οι ίδιοι αποφάσεις, αντί να περιμένουμε την επόμενη κρίση», είπε.

«Αν επιλέξουμε να είμαστε θεατές, θα γίνουμε υποτελείς», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «στιγμή Γροιλανδίας» και υποστηρίζοντας ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για το έδαφος ενός συμμάχου τους στο ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι «κρατάνε γερά, αλλά αντιδρούν πολύ αργά» και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επιβληθεί ως παγκόσμια υπερδύναμη, με περισσότερη «κοινή ηγεσία».

Υποστήριξε ότι ο υπό γαλλοβρετανική ηγεσία «Συνασπισμός των Προθύμων» για την Ουκρανία αποτελεί παράδειγμα πρωτοβουλίας που επιτρέπει στην Ευρώπη να οικοδομήσει μια ισχυρή διεθνή συμμαχία για την υπεράσπιση των συμφερόντων της, και στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Ανοιχτούς διαύλους επαφής με τη Μόσχα θέλει ο Μακρόν

Ωστόσο, σε δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, ο Μακρόν επανέλαβε την άποψη ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επανεκκινήσει τους διπλωματικούς διαύλους με τη Μόσχα, ώστε «να μη μεταβιβάσει αυτή τη συζήτηση» σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί σε διάλογο με τη Ρωσία «χωρίς αφέλεια ή πίεση προς τους Ουκρανούς, αλλά και χωρίς να εξαρτάται από τρίτους» για τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.

«Έχουμε ευρωπαϊκά συμφέροντα να υπερασπιστούμε και δεν πρόκειται να τα αναθέσω σε κανέναν, ούτε καν στις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης σε αυτό που θεωρεί πραγματικό κίνδυνο νέας κλιμάκωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ, είτε λόγω της ευρωπαϊκής προσπάθειας ρύθμισης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης είτε λόγω της υπόθεσης της Γροιλανδίας.