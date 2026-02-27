Η ΕΕ θα εφαρμόσει προσωρινά την εμπορική της συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, ανακοίνωσε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια κίνηση που είναι πιθανό να προκαλέσει έντονη αντίδραση από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τους νομοθέτες που αντιτίθενται στη συμφωνία.

«Αυτό δίνει επίσης στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρωτοπορίας σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμων προοπτικών. Ωστόσο, το πλεονέκτημα πρωτοπορίας πρέπει να υλοποιηθεί», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. «Τις τελευταίες εβδομάδες, συζήτησα εντατικά το θέμα αυτό με τα κράτη μέλη και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», πρόσθεσε. «Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην προσωρινή εφαρμογή», επεσήμανε ακόμα.

Η συμφωνία, για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στις δύο πλευρές, και επηρεάζει 720 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι αμφιλεγόμενη επειδή δεν έχει ακόμη εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι νομοθέτες ψήφισαν τον περασμένο μήνα να την παραπέμψουν για επανεξέταση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ουσιαστικά παγώνοντας την τελική της επικύρωση για έως και δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το πράσινο φως από τις χώρες της ΕΕ τον Ιανουάριο για να εφαρμόσει τη συμφωνία, μόλις οι χώρες της Mercosur ολοκληρώσουν τις δικές τους εγκρίσεις. Τόσο η Αργεντινή όσο και η Ουρουγουάη επικύρωσαν τη συμφωνία την Πέμπτη.

Προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών και ΕΕ

Ακόμα, αξίζει να αναφερθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει στην προσωρινή εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών χωρίς να δώσει την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή του για περισσότερο από μια δεκαετία. Ωστόσο, οι υποστηρικτές της συμφωνίας πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει τώρα, ενώ ανταγωνιστικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα επιδιώκουν όλο και περισσότερο να προσελκύσουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

«Μερικοί από εσάς λέτε, ότι στερούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το δικαίωμα ψήφου. Όχι, δεν ήμασταν εμείς που το παραπέμψαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα μπορούσατε να ψηφίσετε για αυτή τη συμφωνία. Αποφασίσατε να το παραπέμψετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κάτι που σέβομαι απόλυτα», δήλωσε ο υπεύθυνος εμπορίου της ΕΕ, Μαρόσ Σεφτσόβιτς, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τι μπορεί να προκαλέσει η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur;

Έστω και η προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που ανήκουν στη Mercosur ενδέχεται να επιφέρει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Οι προσπάθειες της Κομισιόν να θέσουν σε ισχύ αυτή τη συμφωνία είχαν γίνει γνωστές και τις προηγούμενες ημέρες. Ειδικότερα, «η συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις επικυρωθεί από την πρώτη χώρα της Mercosur, και αυτό πιθανότατα θα το πράξει η Παραγουάη τον Μάρτιο», είχε δηλώσει διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters.

Παράλληλα, ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση των σκεπτικιστικών χωρών με επικεφαλής τη Γαλλία και την Πολωνία και μπορεί να οδηγήσει σε μία απόρριψη της συμφωνίας, κατά την τελική ψηφοφορία για την έγκρισή της.

Οι πρώτες αντιδράσεις

«Μπράβο στη φον ντερ Λάιεν που αποφάσισε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας με τον Mercosur. Είναι μια θετική ώθηση για τις εξαγωγές μας, οι οποίες συνεχίζουν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ιταλίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι στο X.

Bene @vonderleyen che ha deciso l’applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur.E’un impulso positivo per il nostro export che continua a contribuire alla crescita economica dell’Italia.Ho convocato per lunedì la task force commercio per informare le imprese sugli sviluppi della… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 27, 2026

Η απόφαση να επιβληθεί η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur έλαβε την έγκριση του προέδρου της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Βέρντ Λάνγκε. «Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική κατάσταση όπου [το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο] μπορεί να ψηφίσει μόνο μετά το ΔΕΚ (: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ταυτόχρονα, οι διεθνείς εμπορικοί κανόνες παραβιάζονται συνεχώς από άλλους», δήλωσε στις X.

Decision @EU_Commission to go ahead with provisional application #EU #Mercosur is the right one. Many in@Europarl_EN agree. We are in an exceptional situation where EP can only vote after ECJ. At the same time, international trade rules are constantly violated by others. 1/2 — Bernd Lange (@berndlange) February 27, 2026

Τι είναι η Mercosur;

Η Mercosur είναι η Κοινή Αγορά του Νότου, ένας εμπορικός συνασπισμός της Νότιας Αμερικής που ιδρύθηκε το 1991. Μέλη της είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Η Βενεζουέλα προσχώρησε το 2012, αλλά η ιδιότητα μέλους της ανεστάλη το 2017. Τον Δεκέμβριο του 2012 υπεγράφη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βολιβίας στη Mercosur. Εκκρεμεί η επικύρωσή του από τα κοινοβούλια των χωρών της Mercosur.

Από κοινού, οι χώρες της Mercosur αποτελούν την 6η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο με συνολικό πληθυσμό 270 εκατομμύρια. Όλες οι στατιστικές της Mercosur κατωτέρω αναφέρονται στις τέσσερις χώρες-πλήρη μέλη της Mercosur: Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη.

Τι έχει σκοπό να προσφέρει η συμφωνία;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τέσσερις βασικές χώρες της Mercosur με σκοπό την υπογραφή της σημαντικής εμπορικής συμφωνίας, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.

Η συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur σκοπό έχει: