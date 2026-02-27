Η ΑΕΚ έμαθε την αντίπαλο για τη φάση των «16» του Conference League και αυτή είναι η Τσέλιε. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στην Allwyn Arena. Για την Ένωση ο στόχος είναι να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και κάνει σχέδια για μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Παράλληλα, η ΑΕΚ έμαθε το δρόμο μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης και συγκεκριμένα τα ζευγάρια που θα βγουν οι επόμενοι αντίπαλοι αν φυσικά η ελληνική ομάδα προκριθεί.

Συγκεκριμένα, αν περάσει την Τσέλιε, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Σαμσουνσπόρ-Ράγιο Βαγιεκάνο. Αν η ΑΕΚ περάσει και από τα προημιτελικά, τότε στην ημιτελική φάση θα παίξει με τον νικητή που θα προκύψει από τα ζευγάρια Σίγκμα Ολομουτς-Μάιντζ VS Ριέκα-Στρασμπούρ.

Ο δρόμος προς τον τελικό του Conference League:

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Vs Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας (Ζευγάρι 1)

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας Vs Φιορεντίνα – Ράκοβ (Ζευγάρι 2)

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο Vs Τσέλιε – ΑΕΚ (Ζευγάρι 3)

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς Vs Ριέκα – Στρασβούργο (Ζευγάρι 4)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού (1) – Νικητής ζευγαριού (2) (Λεχ Πόζναν ή Σαχτάρ ή Άλκμααρ ή Σπάρτα Πράγας Vs Κρίσταλ Πάλας ή ΑΕΚ Λάρνακας ή Φιορεντίνα ή Ράκοβ)

Νικητής ζευγαριού (3) – Νικητής ζευγαριού (4) (Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα ή Στρασβούργο)

Τελικός