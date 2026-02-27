Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για τα θέματα της ενέργειας.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ότι επέλεξε να αφιερώσει μόλις έξι λεπτά από την επίκαιρη ερώτησή του στο ενεργειακό ζήτημα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν κρίσιμο τομέα που απαιτεί ουσιαστική ενημέρωση.

«Μας δώσατε την ευκαιρία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός σε λίγο μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τις αλλαγές στον τομέα της ενέργειας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν η ενημέρωση και όχι, όπως είπε, «ένα αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα σε λάθος πεδίο».

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες και ταυτόχρονα εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε πολλές χώρες. Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί υψηλού κόστους ρεύματος, κάνοντας λόγο για «επανάληψη του ψέματος ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη».

Όπως τόνισε, τα τιμολόγια για τα νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την εικόνα που παρουσίασε η αντιπολίτευση.

Δημιουργήσαμε δημοσιονομικό απόθεμα

Συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που επέβαλε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων, δημιουργώντας δημοσιονομικό απόθεμα.

Όπως ανέφερε, το απόθεμα αυτό επέτρεψε την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος, ώστε οι μεγάλες αυξήσεις να μην μετακυλιστούν στους καταναλωτές. «Εμείς ήμασταν αυτοί που επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη και δημιουργήσαμε το περιθώριο να στηρίξουμε τα νοικοκυριά», υπογράμμισε.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η ενεργειακή κρίση αποτελεί «ελληνικό φαινόμενο», επισημαίνοντας ότι ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επηρέασε συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά.

Αντιλαμβάνομαι τον αντιπολιτευτικό οίστρο

«Αντιλαμβάνομαι την υπερβολή ως έναν βαθμό του αντιπολιτευτικού οίστρου», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι δεν αποδέχεται τη διαστρέβλωση των δεδομένων. Ειδική αναφορά έκανε στο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει τον λιγνίτη πλήρως ασύμφορο. «Ο λιγνίτης είναι σήμερα το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα για να παράγει ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας λόγο για «άλματα» σε σχέση με το 2019.

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις από 400 εκατ. ευρώ το 2019 έφτασαν το 2024 στο 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός που όπως είπε επιτρέπει τη διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, με πιο εμβληματικό έργο τη διασύνδεση της Κρήτης.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να διασφαλιστεί ότι τα νησιά δεν θα επιβαρύνουν το συνολικό ενεργειακό σύστημα.

Δημιουργία ενιαίας αγοράς ενέργειας

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα «δεν βρίσκεται σε ενεργειακή γυάλα» σε σχέση με την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προτεραιότητα τις διασυνδέσεις και τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας. «Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στις τιμές του ρεύματος – που αποτελεί εθνική προτεραιότητα – πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις», σημείωσε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ενεργειακής αυτονομίας, υποστήριξε ότι για πρώτη φορά το 2024 και το 2025 το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ήταν θετικό. Επισήμανε επίσης ότι οι αυξημένες βροχοπτώσεις και οι άνεμοι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο συνέβαλαν στη μείωση των τιμών στη χονδρική αγορά. «Περιμένουμε από όλους τους παίκτες – και τη ΔΕΗ – να δούμε χαμηλότερες τιμές τον επόμενο μήνα», ανέφερε, καλώντας την αντιπολίτευση να εξηγήσει «γιατί ζητά από τους πολίτες να πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από ό,τι σήμερα».

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το ενεργειακό μείγμα ως μια στρατηγική δύο πυλώνων: αφενός τη γρήγορη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αφετέρου τη χρήση φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου.

Όπως είπε, η κυβέρνηση παρέλαβε «μια τραγική κατάσταση» και σήμερα περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών καλύπτεται από ΑΠΕ, με προοπτική περαιτέρω αύξησης, συνοδευόμενη από την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το κενό καλύπτεται στρατηγικά από φυσικό αέριο, κατά προτίμηση υγροποιημένο και αμερικανικής προέλευσης, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Η αιχμή στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ

Η αντιπαράθεση ανέβηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνεται προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για πολιτική ταύτιση με την Αριστερά.

«Δεν μετακομίζετε στο ΚΚΕ; Έχετε ταυτιστεί με την Αριστερά, να δω τι άλλο θα ακούσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Τι είπε ο Ανδρουλάκης

Με αιχμές για την κατάσταση στην αγορά ενέργειας και τις επιπτώσεις της στα νοικοκυριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή πολιτική στερείται σχεδίου και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έκανε λόγο για οικογένειες που «κλείνουν το καλοριφέρ για να τα βγάλουν πέρα», περιγράφοντας μια πραγματικότητα ενεργειακής πίεσης που – όπως είπε – επιβαρύνει δυσανάλογα τα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα.

Αμετάβλητα τα τιμολόγια

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι ενώ στην Ευρώπη οι τιμές παρουσιάζουν αποκλιμάκωση, στην Ελλάδα τα τιμολόγια παραμένουν αμετάβλητα, γεγονός που – κατά την εκτίμησή του – αποτυπώνει αδυναμία παρέμβασης και ελέγχου της αγοράς.

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική και στον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η απολιγνιτοποίηση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε συνολικό σχέδιο και ότι η μετάβαση θα έπρεπε να είχε συνδεθεί με την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί μια πραγματικά δίκαιη και πράσινη μετάβαση.

Κατηγόρησε, επίσης, την κυβέρνηση ότι «παρέδωσε τον ενεργειακό χώρο σε λίγους», μιλώντας για αποτυχία στα συστήματα αποθήκευσης και απώλεια πολύτιμης πράσινης ενέργειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το 2025 χάθηκε ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 500.000 νοικοκυριών, γεγονός που – κατά τον ίδιο – αναδεικνύει δομικές αδυναμίες στον σχεδιασμό και την αξιοποίηση των ΑΠΕ.

«Δεν σας ανήκει το κράτος, κ. Μητσοτάκη, θα πάρετε ακριβό μάθημα»

Στο σκέλος των υποκλοπών, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος», προσθέτοντας ότι οι αντιδράσεις της κυβέρνησης μετά τη δικαστική απόφαση είναι «πραγματικά θλιβερές». Όπως είπε, «αντί να απολογηθείτε, επιτίθεστε λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη», υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση αφορά την πολιτική ευθύνη και τη θεσμική τάξη.

Δείτε το live