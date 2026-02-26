Το πρώτο τους μπρα ντε φερ για το 2026 θα έχουν αύριο Παρασκευή στις 9.30 Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης στην «Ώρα του πρωθυπουργού» με θέμα την ενεργειακή ακρίβεια.

Πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επανακατέθεσε την επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργός, ζητώντας αν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, όπως και εάν σκοπεύει να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

«Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων;», σημειώνει μεταξύ άλλων στο ερώτημα του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει το ΠαΣοΚ

Η ενέργεια αποτελεί ουσιαστικά το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει το ΠαΣοΚ, μετά το αγροτικό και την στεγαστική κρίση. Μέσα από τη συζήτηση στη Βουλή και την μετωπική σύγκρουση του με τον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να επιχειρήσει να καταδείξει την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής σε ένα ζήτημα που αφορά οριζόντια την ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ζητά να μάθει αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, καθώς επίσης και τον λόγο άρνησης της αξιοποίησης της συμμετοχής του δημοσίου στη ΔΕΗ προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Ενώ αναμένεται να σταθεί και στο γεγονός πως η κυβέρνησή συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ενεργειακό χώρο.

Το γεγονός δε, πως είναι η δεύτερη φορά που κατατίθεται η συγκεκριμένη ερώτηση, αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της σημασίας που δίνει η Χαριλάου Τρικούπη στο συγκεκριμένο θέμα.