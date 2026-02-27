Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει σήμερα στο βήμα της Βουλής, έχοντας πλέον την απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων στα χέρια του. Μία απόφαση που είναι καταδικαστική για τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα και θεωρεί πως τον δικαιώνει για τον αγώνα που έκανε εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αυτή η ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ στη Βουλή, η οποία γίνεται με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε για τα ενεργειακά ζητήματα, αναμένεται να πάρει άλλη τροπή, μετά και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις και να μετατραπεί σε σφοδρή σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές στο Predator, τους στόχους του παράνομου λογισμικού, καθώς και ο αγώνας που έδωσαν μόνο οι Νίκος Ανδρουλάκης και Θανάσης Κουκάκης, μέχρι να έρθει η χθεσινή απόφαση, θεωρούνται βέβαιες.

Όπως σίγουρη πρέπει να θεωρείται και η επίθεση στον Πρωθυπουργό, καθώς ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έκανε λόγο στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε, μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, για «μια ήττα του παρακράτους, που οργανώθηκε από το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου» και δεσμεύθηκε πως «θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Δημητριάδη».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης αρκετές φορές σε εκείνους που ήταν στόχοι του παράνομου λογισμικού και δε συνεργάστηκαν με τη δικαιοσύνη. Μίλησε για τους υπουργούς της κυβέρνησης και τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων που σιώπησαν και σχολίασε πως «ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος, αλλά ούτε αυτοί που κρύφτηκαν από τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η επόμενη ημέρα

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ εξήγησε πως το επόμενο διάστημα και αφού καθαρογράφει η απόφαση, θα ζητήσει τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός, «αλλά και για να απολογηθεί για την απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης».

Δήλωσε δε πως το ΠαΣοΚ θα καταθέσει αίτημα για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, καθώς «η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που το αποκαλύπτουν. Η κατάθεση λοιπόν του αιτήματός μας για νέα Εξεταστική, θα γίνει με την καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης, για αυτό ζητώ την επιτάχυνσή της».

Ενώ, αναφορικά με τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλά στη χώρα μας, αλλά με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να μιλήσουν όσοι, όταν είχαν την εξουσία στα χέρια τους, το σεβάστηκαν. Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκει ο ίδιος και έχουμε εμπειρία από το πώς προσπάθησε να ελέγξει τους αρμούς εξουσίας, κάτι που κατάφερε, από ό,τι φαίνεται, με μεγαλύτερη επιτυχία εις βάρος της κοινωνίας μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Επλήγη το κράτος Δικαίου

Η απόφαση του δικαστήριου συσπείρωσε το ΠαΣοΚ, που άφησε στην άκρη τις εσωκομματικές έριδες, είδε τη μεγάλη εικόνα και στοιχήθηκε πίσω από τον αγώνα που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κορυφαία στελέχη, όπως οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιώργος Παπανδρέου, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Νίκος Παπανδρέου, με δημόσιες παρεμβάσεις τους, μίλησαν για τις πληγές που άφησε η υπόθεση των υποκλοπών στο κράτος Δίκαιου και κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τις ευθύνες που έχει στον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έκανε λόγο για μία απόφαση σταθμό, η οποία «εκθέτει την ηγεσία της Δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε σοβαρές πτυχές της δυσώδους υπόθεσης» και τόνιζε πως «με τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην Εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά, μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας».

Παρέμβαση Βενιζέλου

Ο συνταγματολόγος και πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε για υποθέσεις που αφορούν ανοιχτές πληγές, τονίζοντας πως αυτές «δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, σε επίπεδο υποδείγματος, για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο, μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου, αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης, που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, το οποίο διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους». Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκλεισε την τοποθέτηση του, εκφράζοντάς την «ελπίδα», «η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε, ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα, αλλά και στο Στρασβούργο».

Στήριξη Γ. Παπανδρέου σε Ν. Ανδρουλάκη

Για μία κυβέρνηση που φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την καταρράκωση των θεσμών, έκανε λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ, στη δήλωση του, εξαπέλυσε στην κυβέρνηση επίθεση, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, πως «είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του — κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο». Ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησης, έπλεξε το εγκώμιο στην σημερινή ηγεσία του ΠαΣοΚ, σχολιάζοντας πως «από την πρώτη στιγμή, ο Πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε μια μοναχική μάχη απέναντι σε ένα σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, το οποίο επέλεξε το δρόμο της συγκάλυψης, της απαξίωσης και της σιωπής».

Χ. Δούκας να τιμωρηθούν οι ένοχοι

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος εστίασε στη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠαΣοΚ , «που τέσσερα χρόνια δίνουν την μάχη για να αποκαλυφθεί η αλήθεια». Με μία ανάρτηση 66 λέξεων, ο Χάρης Δούκας μίλησε για «μία πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας». Ενώ, κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τιμωρία των υπευθύνων. «Ο αγώνας συνεχίζεται για την αποκάλυψη και τιμωρία των ενόχων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Γερουλάνος: Που ήταν οι υπουργοί της Ν.Δ.

Ο Παύλος Γερουλάνος από τη μεριά του και λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τόνισε σε τηλεοπτική του παρέμβαση, πως η απόφαση αυτή είναι κόλαφος. Ενώ άφησε αιχμές και για εκείνους που δε συνεργάστηκαν με τη δικαιοσύνη, ώστε να πέσει φως στην υπόθεση. «Αν δεν ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης και όσοι κινήθηκαν νομικά, δε θα υπήρχε αυτή η απόφαση σήμερα. Να αναρωτηθούν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν παρακολουθούμενοι, πώς συνέβαλαν στη συγκάλυψη με τη σιωπή τους», σχολίασε δεικτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ.

Ν. Παπανδρέου: Να γίνει νέα ουσιώδης εξεταστική

Για θρυαλλίδα εξελίξεων στην πλέον σκοτεινή υπόθεση έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου. Ο γιος του ιδρυτή του ΠαΣοΚ σημείωσε πως «οι παρακολουθήσεις αρχηγού κόμματος, αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων προσώπων, ακόμα και φιλικών προς την κυβέρνηση, επιστρέφει τη χώρα σε σκοτεινές εποχές». Ενώ αναφορικά με τον κοινοβουλευτικό χειρισμό της υπόθεσης, σχολίασε πως «η ατιμωρησία και η ταυτόχρονη περιφρόνηση τον Επιτροπών της Βουλής συνιστούν πλήγμα στη Δημοκρατία. Εύχομαι πως η Βουλή – έχοντας λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα την καθαρογραμμένη απόφαση του δικαστηρίου – θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα προχωρήσει σε νέα ουσιώδη εξεταστική επιτροπή».