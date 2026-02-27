Να πιέσει την κυβέρνηση επιχειρεί το ΠαΣοΚ, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα στην κυβέρνηση για τα θέματα ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 9.30 θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για θέματα ενέργειας. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ ζητά να μάθει αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, καθώς επίσης και τον λόγο άρνησης της αξιοποίησης της συμμετοχής του δημοσίου στη ΔΕΗ προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.

Όμως, οι δύο άντρες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές που άνοιξε έναν νέο κύκλο έντασης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως είναι αυτονόητο, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, μετά τη δριμεία κριτική που άσκησε στον πρωθυπουργό κατά την έκτακτη χθεσινή συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος, θα απευθυνθεί στον πρωθυπουργό για τις υποκλοπές και τις εξελίξεις που δρομολογεί η δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Ανδρουλάκης θα θέσει στον πρωθυπουργό συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως το γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει και δεν εκτελεί απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας και πως, όπως λένε πηγές του ΠαΣοΚ, «ένας πρωθυπουργός φιλελεύθερος συμβιβάζεται να ακούει ότι τρίτοι ιδιώτες παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό του συμβούλιο και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων».

Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, αναγνωρίζουν ότι εκτός από το βασικό θέμα της επίκαιρης ερώτησης η κουβέντα θα μετακινηθεί και στις υποκλοπές καθώς ήδη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προανήγγειλε προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή αλλά και αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Κυβερνητικές πηγές, τονίζουν ότι «θα απαντήσουμε σε κάθε αίτημα, όπως απαντάμε σε κάθε αίτημα της αντιπολίτευσης, όταν κατατίθεται επισήμως και συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία. Για να απαντήσεις σε ένα αίτημα – παράδειγμα για μία νέα εξεταστική – πρέπει να κατατεθεί, να διαβαστεί, να δούμε ποια είναι αυτά τα νέα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση και έχουμε χρέος προφανώς για ένα τόσο σοβαρό θεσμικά ζήτημα». Σημειώνουν όμως, μεταξύ άλλων, πως «δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο, γιατί έτσι θέλει η αντιπολίτευση για να καλύψει τα πολιτικά κενά της».

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε δημόσια τοποθέτηση του ο Παύλος Μαρινάκης, παραδέχθηκε «ότι η απόφαση έρχεται σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου. Ή αποδεχόμαστε την έρευνα αυτή εν συνόλω ή καθόλου. Η έρευνα αυτή είπε αρκετά πράγματα, ένα εκ των οποίων ήταν να παραπεμφθούν κάποιοι ιδιώτες να δικαστούν» ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει ότι «δικάστηκαν σε πρώτο βαθμό. Βγήκε μια απόφαση. Φαντάζομαι, όπως συμβαίνει στα ποινικά δικαστήρια, θα υπάρξει και δευτεροβάθμιο δικαστήριο και σεβόμαστε απόλυτα κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης».

Σήκωσε ωστόσο το γάντι προς την αξιωματική αντιπολίτευση διερωτώμενος αν «τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη. Γιατί εμείς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία την εμπιστευόμαστε εν συνόλω σε όλες της τις αποφάσεις και δεν σχολιάζουμε τις αποφάσεις αυτές». Στη συνέχεια μεταξύ άλλων προσθέτει πως «λειτουργεί η Δικαιοσύνη για ακόμα μία φορά. Παίρνει τις αποφάσεις της και από κει και πέρα, σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των επισυνδέσεων και έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο».