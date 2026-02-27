Μια εξαιρετικά σημαντική και υψίστης εθνικής σημασίας συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη την Τετάρτη το απόγευμα στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies, ιδιοκτήτη των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεώριου, και του Νοτιοκορεατικού Ομίλου Hanwha Power Systems, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Ρήγα.

Στην ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο» για μια νέα εποχή τριμερούς σύγκλισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και Νότιας Κορέας, υπογραμμίζοντας ότι το μέλλον της συνεργασίας εδράζεται στη σύνδεση οικονομικής διπλωματίας, ενέργειας, τεχνητής νοημοσύνης και ασφάλειας.

Για τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών «το μήνυμα είναι σαφές: η εμπλοκή έμπιστων συμμάχων, όπως η Ελλάδα και η Νότια Κορέα, για την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή προς τη σωστή κατεύθυνση».

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας έπαιξε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κατά την διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας αναφέρθηκε σε μία «ιστορική στιγμή» επισημαίνοντας ότι η συνεργασία συμμάχων αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Σημείωσε πως η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ αναφέρθηκε στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους 125 εκατ. δολαρίων της DFC για την ιδιωτικοποίηση και αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε τεχνικό επίπεδο, η συμφωνία θα αφορά «την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον ναυπηγικό τομέα και σε ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές με σκοπό την από κοινού ναυπήγηση πλοίων όλων των τύπων». Μέρος του ναυπηγικού προγράμματος θα υλοποιηθεί σε ελληνικά ναυπηγεία. H τριπλή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ – Νότιας Κορέας θα είναι πολυσχιδής: Μερική ή ολική κατασκευή και σε ελληνικά ναυπηγεία, πλοίων LNG, φορτηγών πλοίων, πλοίων RO-RO, ρυμουλκών, πολεμικών πλοίων, και πλοίων ανοιχτής θαλάσσης της ακτοφυλακής. Η συμφωνία ONEX-Hanwha εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική σύνδεσης ναυπηγικής βιομηχανίας, ενεργειακών υποδομών και διατλαντικής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών.

Το στρατηγικό πλαίσιο ΗΠΑ – Ελλάδας

Όπως ανέφερε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την διάρκεια της τελετής, «προχωρούμε στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς LNG που θα καλύψουν κρίσιμες ναυτιλιακές και ενεργειακές ανάγκες, ενισχύοντας τις οικονομίες μας και εμβαθύνοντας τους δεσμούς της συμμαχίας μας. Η ατζέντα αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με το όραμα του Προέδρου Τραμπ για την αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής και βιομηχανικής βάσης. Παράλληλα, ενισχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδας, προάγοντας τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλεια.

Ήδη κατά την υποβολή των διαπιστευτηρίων του νέου Έλληνα πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη πριν λίγες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωνε ότι «υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις». Επίσης, αναφέρθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα και στη δημιουργία ευκαιριών για θέσεις εργασίας.

Η αναφορά του Τραμπ στη ναυτιλία δεν ήταν καθόλου τυχαία καθώς στις 13 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ δημοσίευσαν την επίσημη πολιτική τους για το ζήτημα των πολεμικών και πολιτικών ναυπηγείων και της εμπορικής ναυτιλίας με τίτλο «America’s Maritime Action Plan». Στην έκθεση αυτή υπάρχουν φράσεις – κλειδιά όπως «περιορισμός της εξάρτησης από μη αξιόπιστες πηγές εφοδιασμού μέσω εμβάθυνσης της συνεργασίας με συμμάχους και στρατηγικούς εταίρους» και «η ενίσχυση των επενδύσεων στον αμερικανικό ναυτιλιακό τομέα αποτελεί κεντρικό στόχο της στρατηγικής.

Οι επαφές που άνοιξαν τον δρόμο

Για την Ουάσιγκτον το θέμα ανακινήθηκε πρώτα στις 11 Σεπτεμβρίου του 2025, όταν ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής της ενεργειακής πολιτικής στον Λευκό Οίκο Νταγκ Μπέργκαμ επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Η τρίτη του συνάντηση εκείνη την ημέρα, με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ιδιοκτησίας της Onex Shipyards, έθεσε τις βάσεις για την χθεσινή συμφωνία.

Οι κ.κ. Κικίλιας και Μπέργκαμ εξέτασαν τις περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας και κανόνισαν να τα πουν ξανά από κοντά στις 17 Σεπτεμβρίου, στην Ουάσιγκτον. Στη δεύτερη συνάντηση τους ο Μπέργκαμ δήλωσε πως «ναυτιλία, ναυπηγεία και ενέργεια πάνε μαζί». Την επόμενη ημέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2025, ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε και με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι. Στην ατζέντα τους βρισκόταν οι τομείς των λιμενικών υποδομών και των θαλάσσιων μεταφορών.

Ταυτόχρονα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψη της στο υπουργείο Ναυτιλίας στις 9 Δεκεμβρίου όπου συναντήθηκε με τον κ. Κικίλια τόνιζε πως «οι ισχυροί σύμμαχοι αξίζουν και θα λάβουν ισχυρές συνεργασίες που βασίζονται στο σεβασμό, την αμοιβαιότητα και κυρίως τα αποτελέσματα. Οι συνεχείς συνεισφορές της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα διασφαλίζουν ότι ο καίριος ρόλος της ως περιφερειακού και παγκόσμιου κόμβου θα αυξάνεται και θα ενισχύεται ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια».

Η ελληνική πλευρά προετοίμαζε το έδαφος μεθοδικά μέχρι και χθες, καθώς έναν χρόνο νωρίτερα, στα «Ποσειδώνια» 2025, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι είναι «τεράστια η σημασία της ναυτιλίας για την πατρίδα μας. Έχει συμβάλει στην οικονομία μας την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 150 δισ. στηρίζοντας το εξωτερικό μας εμπόριο, αλλά και το ισοζύγιο συναλλαγών, δημιουργώντας πολλές άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας». Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ναυπηγεία, λέγοντας ότι «τα ναυπηγεία μας τώρα αναγεννούνται ύστερα από δεκαετίες ερήμωσης. Στην Ελευσίνα, στον Σκαραμαγκά, αλλά και στη Σαλαμίνα, στο Πέραμα, στη Χαλκίδα. Αναλαμβάνοντας επιτέλους ξανά τη συντήρηση και επισκευή εμπορικών αλλά και πολεμικών πλοίων, αλλά και μελλοντικά το χτίσιμο των νέων σκαφών».

Από τη στρατηγική σύλληψη στην υλοποίηση

Υπό αυτό το σκεπτικό υπεγράφησαν, στις 20 Δεκεμβρίου 2025 στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, οι συμβάσεις κατασκευής καινούργιων ρυμουλκών, μεταξύ της Onex και της Megatus Salvage & Towage, παρουσία της κυρία Γκιλφόιλ, με τον κ. Κικίλια δίπλα της, αλλά και τον πρόεδρο και CEO της ONEX Πάνο Ξενοκώστα.

Ο Πάνος Ξενοκώστας, κατά την χθεσινή τελετή στις ΗΠΑ. τόνισε πως «η υπογραφή αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2020, επισημαίνοντας τον ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης και της DFC στην αναβίωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Όπως είπε, από μια περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε παραγωγική δραστηριότητα και οι εργαζόμενοι παρέμεναν απλήρωτοι, το ναυπηγείο μετατράπηκε σε ενεργό βιομηχανικό κόμβο με διεθνείς προοπτικές.»

Εν κατακλείδι, όταν το 80% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται μέσω θάλασσας, ο «πόλεμος» της ενεργειακής κυριαρχίας μαίνεται, η σημασία της ναυτιλίας για την τροφοδοσία του Κάθετου Διαδρόμου – και όχι μόνο – είναι καθοριστικής σημασίας, τότε ένα πράγμα γίνεται ξεκάθαρο: Η υπεροπλία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη θάλασσα και τα στρατηγικά λιμάνια της χώρας διαδραματίζει μείζονα οικονομικό, αναπτυξιακό και γεωστρατηγικό ρόλο.

Και η ισχυροποίηση των ελληνικών ναυπηγείων αποκτά τη δική της προστιθέμενη αξία και τοποθετεί στρατηγικά τη χώρα μας στον χάρτη μιας διεθνούς βαριάς βιομηχανίας