Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για σήμερα και καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος», ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

Τι διεκδικούν οι δύο πλευρές

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον, ενώ ένα άλλο βασικό αίτημα των Αμερικανών ήταν να εγκαταλείψει η Τεχεράνη το απόθεμα 10.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον ήταν πρόθυμη να δείξει ένα βαθμό ευελιξίας στο αίτημα του Ιράν να διατηρήσει το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά μόνο αν η Τεχεράνη μπορούσε να αποδείξει ότι δεν υπήρχε πρόθεση παραγωγής βόμβας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να πει ξεκάθαρα πως δεν θέλει πυρηνικό όπλο. Να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη από καιρό ισχυρίζεται πως δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες.

Ο Αλί Σαμχανί, ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, έγραψε στο X την Πέμπτη, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονταν στη Γενεύη, ότι εάν αυτό είναι το κύριο θέμα για τις ΗΠΑ, «ευθυγραμμίζονται» με τη Φάτβα του Χαμενεΐ και το αμυντικό δόγμα του Ιράν, «και είναι εφικτή η άμεση συμφωνία. Ο Αραχτσί έχει επαρκή υποστήριξη και εξουσία για αυτή τη συμφωνία», έγραψε ο Σαμχανί.