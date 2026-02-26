Στην κατάθεση ενός ολοκληρωμένου προτεινόμενου πακέτου διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ προχώρησε η ιρανική αντιπροσωπεία που βρέθηκε στη Γενεύη για τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το πρώτο μισό της σημερινής διαδικασίας, η οποία διακόπηκε για μερικές ώρες και αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα. Σύμφωνα με τις αναφορές από την Τεχεράνη, η κίνηση αυτή στοχεύει στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ουσιαστικού διαλόγου με την Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Όλες οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν έχουν διατυπωθεί στο πακέτο διαπραγμάτεσυσης

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού Κοινοβουλίου και βουλευτής της Σιράζ Εμπραχίμ Αζιζί, μιλώντας στο πρακτορείο Tasnim, στο προτεινόμενο πακέτο έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι «κόκκινες γραμμές» και οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον πυρηνικό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου «δεν θα διακοπεί σε καμία περίπτωση». Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη της πυρηνικής τεχνολογίας αποτελεί πάγια στρατηγική επιλογή της χώρας και δεν υπάρχει απόφαση για διακοπή του εμπλουτισμού.

Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει «εποικοδομητικές προτάσεις σε όλους τους τομείς», επιδιώκοντας, όπως είπε, να άρει τα προσχήματα και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου. Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο παρουσιάστηκε από τον υπουργό Εξωτερικών στη Γενεύη, μπορεί να αποτελέσει, σύμφωνα με τον ίδιο, βάση για ουσιαστική διαπραγμάτευση, εφόσον η άλλη πλευρά εγκαταλείψει τις προηγούμενες τακτικές πίεσης.

Και οικονομική προσφορά από το Ιράν

Στο οικονομικό σκέλος, το πακέτο προβλέπει άρση των κυρώσεων, δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών, ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, με στόχο, όπως τονίζεται, τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του ιρανικού λαού.

Ο Αζιζί επανέλαβε ότι, εφόσον υπάρξει ορθολογική προσέγγιση από την άλλη πλευρά με γνώμονα τα συμφέροντα των δύο λαών, το πακέτο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για συνολική συμφωνία. Προειδοποίησε ωστόσο ότι, εάν οι συνομιλίες χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο πολιτικής πίεσης, το Ιράν θα συνεχίσει τη στρατηγική του πορεία με αυξημένη επαγρύπνηση, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και ότι κάθε απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης συμφωνίας λέει ο Σαμχανί

Την ίδια ώρα, οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στη Γενεύη τέθηκαν προσωρινά σε παύση περίπου τριών ωρών για διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών και αναμένεται να επαναληφθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, υπό τη διαμεσολάβηση του Ομάν.

Ο μεσολαβητής και υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντι ανέφερε ότι οι συνομιλίες κατέγραψαν «δημιουργικές και θετικές ιδέες», εκφράζοντας την ελπίδα για περαιτέρω πρόοδο προς μια «δίκαιη συμφωνία με βιώσιμες εγγυήσεις».

Την ίδια στιγμή, τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραψαν την αποχώρηση – στα πλαίσια του διαλείμματος από τις συνομιλίες- της αποτελούμενης από τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αμερικανικής αντιπροσωπείας, από την κατοικία του πρέσβη του Ομάν στη Γενεύη, όπου διεξάγονται οι επαφές.

Από την ιρανική πλευρά, ο υψηλόβαθμος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Αλί Σαμχανί, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο των συνομιλιών θα περιοριστεί στη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα — κάτι που, όπως σημείωσε, συνάδει με τη θρησκευτική φετφά και το αμυντικό δόγμα της χώρας.

Ο Σαμχανί τόνισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διαθέτει πλήρη στήριξη και εξουσιοδότηση για την ολοκλήρωση μιας πιθανής συμφωνίας, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.