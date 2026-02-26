Προς την κατεύθυνση της προσφοράς σημαντικών οικονομικών ανταλλαγμάτων στον Ντόναλντ Τραμπ για να αποτρέψουν μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εμφανίζεται να στρέφεται η ιρανική ηγεσία, όπως σημειώνει δημοσίευμα των Financial Times. Σύμφωνα πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η ιρανική πλευρά σκοπεύει να αξιοποιήσει την προτίμηση του Τραμπ σε συμφωνίες με οικονομικό όφελος, προτείνοντας ένα «μπόνους» που θα περιλαμβάνει επενδυτικές ευκαιρίες στους στρατηγικούς τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και δικαιώματα εξόρυξης και πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στην δημοσιότητα την ώρα που Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονται να συναντηθούν στη Γενεύη για τον τρίτο κύκλο συνομιλιών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Ουάσινγκτον ζητεί από το Ιράν να τερματίσει πλήρως τον εμπλουτισμό ουρανίου, απαίτηση που η Τεχεράνη απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για νόμιμο δικαίωμά της. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας, δεν αποκλείεται στρατιωτική δράση, ενώ ήδη έχουν αναπτυχθεί αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Τίποτα το επίσημο ακόμα

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κάποια επίσημη πρόταση για την οικονομική διάσταση μιας συμφωνίας από ιρανικής πλευράς. Όπως τόνισε, το ζήτημα δεν έχει τεθεί στις συνομιλίες. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο ούτε την τεχνολογική δυνατότητα κατασκευής του.

Άλλη πηγή σημείωσε ότι η Τεχεράνη φαίνεται να αντλεί συμπεράσματα από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ επιδίωξαν να πάρουν (και πήραν τελικά) πρόσβαση στα σημαντικά πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής, γεγονός που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύει πως η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτησή τους.

Ο Χαμενεΐ, που έχει τον τελικό λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα, είχε εκδώσει φετφά –θρησκευτική εντολή– ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με την οποία απαγόρευε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ θέλουν μια συμφωνία χωρίς χρονικό περιορισμό

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Axios, ο Στιβ Γουίτκοφ ξεκαθάρισε σε ιδιωτική συνάντηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί οποιαδήποτε νέα συμφωνία για τα πυρηνικά να μην έχει χρονικό περιορισμό και να παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον. Την πληροφορία επιβεβαιώνουν ένας Αμερικανός αξιωματούχος και δύο ακόμη πηγές.

Το ζήτημα του χρονικού περιορισμού της συμφωνίας αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της κριτικής που έχουν ασκήσει ο Τραμπ και άλλοι στη συμφωνία του 2015 που είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Ομπάμα και αφορά στην παραχώρηση από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης να δεχθεί τις λεγόμενες «ρήτρες λήξης». Η συμφωνία εκείνη –την οποία ο Τραμπ απέσυρε μονομερώς– προέβλεπε ότι οι περισσότεροι περιορισμοί στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα έληγαν σταδιακά σε διάστημα οκτώ έως 25 ετών από την υπογραφή της, ενώ το Ιράν είχε δεσμευτεί να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Η κατάργηση τέτοιων χρονικών περιορισμών σε μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία θα την καθιστούσε αυστηρότερη και θα έδινε στον Τραμπ τη δυνατότητα να την παρουσιάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ ως σαφή βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία της περιόδου Ομπάμα.