Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει τη Δευτέρα συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής μηνιαία προεδρία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η Μελάνια Τραμπ θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως μέσο προώθησης της ανεκτικότητας και της παγκόσμιας ειρήνης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανίδα πρώτη κυρία προεδρεύει του 15μελούς Συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της την Τετάρτη.

Η στάση Τραμπ απέναντι στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υπάρξει έντονος επικριτής των Ηνωμένων Εθνών ήδη από την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι ο διεθνής οργανισμός των 198 κρατών-μελών είναι αναποτελεσματικός και χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, υιοθέτησε πιο συμφιλιωτικό τόνο κατά την πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης», μιας πρωτοβουλίας που, όπως είπε, στοχεύει στην επίλυση συγκρούσεων παγκοσμίως, αλλά η οποία δεν έχει τύχει ευρείας αποδοχής από πολλούς ηγέτες, καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι σχεδιάστηκε για να υποκαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Συμβούλιο Ειρήνης θα επιβλέπει σχεδόν τα Ηνωμένα Έθνη και θα διασφαλίζει ότι λειτουργούν σωστά», δήλωσε ο Τραμπ στις 19 Φεβρουαρίου. «Θα ενισχύσουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Θα φροντίσουμε οι εγκαταστάσεις τους να είναι καλές. Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα είναι βιώσιμα».