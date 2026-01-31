Όποιος δεν έχει διαβάσει τα απομνημονεύματα της Μελάνια Τραμπ, μπορεί να δει κατευθείαν την ταινία, καθώς η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η πληθώρα των υποστηρικτικών μηνυμάτων και γραμμάτων που έλαβε σχετικά με το πόσο οι αναγνώστες ευχαριστήθηκαν το βιβλίο της την έπεισε ότι άξιζε να γυριστεί ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της. Η Amazon επιδαψίλευσε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα της ταινίας «Μελάνια, 20 μέρες για την Ιστορία», που έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους χθες (30/1).

To ντοκιμαντέρ δείχνει τη ζωή της συζύγου του προέδρου των ΗΠΑ μέρα με την μέρα, τις υποχρεώσεις του θεσμικού της ρόλου, τις ευθύνες, το φιλανθρωπικό έργο, τον συνδυασμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και οικογενειακών υποχρεώσεων, και όλα τα μικροπράγματα με τα οποία παθιάζεται.

Η καθοριστική σχέση με τη μητέρα της

Η χρονική επικέντρωση είναι στις 20 ημέρες που σηματοδοτούν τη μετάβαση από την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ στην κατάκτηση του Λευκού Οίκου και στο πώς η Μελάνια επέλεξε τους ανθρώπους και τις ομάδες που ανέλαβαν κομβικούς ρόλους στο περιβάλλον της. H ταινία εστιάζει στην Ημέρα της Ορκωμοσίας και τη δύσκολη σχέση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά και στη σχέση της Μελάνια με τη μητέρα της Αμάλια Κνάους, εργαζόμενη στη σλοβενική βιομηχανία ενδυμάτων, η οποία την επηρέασε στην απόφασή της να γίνει μοντέλο. Ο θάνατός της το 2024 είχε επηρεάσει τη ζωή της Μελάνια σε μια κρίσιμη στιγμή.

Δίνεται, επίσης, σημασία στην πρωτοτυπία με την οποία η Πρώτη Κυρία σχεδιάζει τις εκδηλώσεις. Στις πιο παιγνιώδεις σκηνές, η Μελάνια εμφανίζεται όχι μόνο να υποστηρίζει τον σύζυγό της, αλλά και να ματαιώνει τον ναρκισσισμό της πληθωρικής του προσωπικότητας, εμφανίζοντας μεν μια πιο περίπλοκη σχέση από την προφανή, πλην παραμένοντας στα όρια του πολιτικώς αποδεκτού. Ταυτοχρόνως, η ταινία επικεντρώνει σε εμβληματικές στιλιστικές λεπτομέρειες της εμφάνισης της Μελάνια, όπως τα καπέλα, αλλά και τα τακούνια.

«Πώς να κάνεις τον Λευκό Οίκο σπίτι σου»

Εντέλει, κατά την έκφραση της ίδιας της Μελάνια Τραμπ το θέμα της ταινίας είναι «πώς κάνεις τον Λευκό Οίκο σπίτι σου». «Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ντοκιμαντέρ», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, «αλλά για μια δημιουργική εμπειρία που προσφέρει προοπτικές, διοράσεις και στιγμές».

Στο εφέ της συνολικής «εμπειρίας» σίγουρα προσθέτουν τα υποστηρικτικά ποστ του συζύγου Ντόναλντ Τραμπ που με τους προσφιλείς κεφαλαίους χαρακτήρες του για έμφαση τονίζει ότι πρόκειται για «MUST WATCH» και ότι οι θεατές πρέπει να προλάβουν, γιατί τα εισιτήρια ξεπουλιούνται «ΓΡΗΓΟΡΑ».

Πρόκειται για μια «ματιά πίσω από τις κουρτίνες» στη ζωή του ανθρώπου που «διαλέγει τις κουρτίνες», σύμφωνα με σατιρικά σχόλια που μάλλον λειτουργούν διαφημιστικά· η Μελάνια Τραμπ είναι, άλλωστε, γνωστή για τις αντισυμβατικές στιλιστικές επιλογές της στη διακόσμηση του Λευκού Οίκου, μη διστάζοντας ακόμη και να δυσαρεστήσει τον σύζυγό της.

Και, αν μια ταινία δεν είναι αρκετή για να εξαντλήσει το θέμα, έχουν προαναγγελθεί τρία τουλάχιστον επεισόδια docu-series, που θα παρακολουθούν τις μετακινήσεις της Πρώτης Κυρίας από τον Trump Tower στη Νέα Υόρκη προς το Mar-a-Lago στη Φλόριντα και από εκεί στην Ουάσινγκτον.

Σκηνοθέτης είναι ο Μπρετ Ράτνερ, γνωστός για τη σειρά «Rush Hour», ο οποίος διέμεινε επί πολλούς μήνες στο Mar-a-Lago για τα γυρίσματα, ενώ το κινηματογραφικό συνεργείο είχε επίσης την ευκαιρία να συνοδεύσει την Πρώτη Κυρία στο προεδρικό αεροσκάφος «Air Force One». Ο Ράτνερ βρέθηκε έτσι ξανά πίσω από την κάμερα μετά από μια δεκαετία, καθώς από το 2017 η κύρια ενασχόλησή του ήταν να αντικρούει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που υπέβαλαν έξι γυναίκες του περιβάλλοντός του. Το ντοκιμαντέρ για την Μελάνια ήταν η ευκαιρία του να ξαναπιάσει τη σκηνοθεσία.

«Έμμεση δωροδοκία» από τον Τζεφ Μπέζος

H Amazon αναφέρθηκε ότι ξόδεψε αστρονομικά ακόμη ποσά για το μάρκετινγκ του έργου, με δημοσιεύματα, που διαψεύστηκαν πάντως από την εταιρία παραγωγής, να τα ανεβάζουν στα 35 εκατ. δολάρια, δηλαδή 75 εκατ. συνολικά μαζί με τα δικαιώματα. Το κόστος θεωρείται ως πρωτοφανές για ντοκιμαντέρ,

ιδιαίτερα καθώς η ταινία αναμένεται να αποσπάσει 3 με 5 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο. Πρωτοφανές είναι επίσης ότι ένα παρόμοιο εγχείρημα αυτοβιογράφησης άρχισε ευθύς μετά την ανάληψη των καθηκόντων και όχι κατά το τέλος της θητείας.

Το γεγονός έχει οδηγήσει πολλούς επικριτές, όπως ο τηλεπαρουσιαστής και κωμικός Τζίμι Κίμελ, να χαρακτηρίσουν την ταινία ως μια «έμμεση δωροδοκία» της Amazon του Τζεφ Μπέζος στην προεδρική οικογένεια, καθώς μάλιστα 27 εκατ. από τα 40 των δικαιωμάτων θα κατευθυνθούν, σύμφωνα με την Wall Street Journal, στην ίδια την Πρώτη Κυρία.

Πιο τεχνικά, ο Ντον Φοξ, που έχει διατελέσει διευθύνων του Γραφείου Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ, ανεξάρτητης αρχής που διερευνά τις συγκρούσεις συμφερόντων, δήλωσε ότι το γεγονός προκαλεί προβληματισμό ως προσπάθεια προσέλκυσης εύνοιας. Η Amazon, πάντως, χρειάστηκε να υπερκεράσει την Disney, τη Netflix και την Paramount σε μια ανοικτή διαδικασία που άρχισε λίγο μετά τη νίκη στις εκλογές του 2024.

Η ταινία, βεβαίως, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της από το streaming εν συνεχεία στο Prime Video, ακόμη κι αν τα πρώτα σημάδια από την επιτυχία της στις αίθουσες δεν είναι ενθαρρυντικά.

Απόσυρση της ταινίας στη Νότια Αφρική

Η πρόσληψη, πάντως, της ταινίας δεν γίνεται μόνο με άξονα το κέρδος. Στη Νότια Αφρική, η τοπική εταιρεία διανομής Filmcity ανακοίνωσε ότι αποσύρει το ντοκιμαντέρ από τους κινηματογράφους λίγες μόνο ημέρες πριν από την προβολή του. Η σιβυλλική δήλωση του επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ της εταιρείας Τομπασάν Γκοβινταραγιούλου ήταν αυτό συνέβη «εν όψει των πρόσφατων εξελίξεων», οι οποίες, όμως, δεν διευκρινίστηκαν.

Πιθανόν η ταινία να υπήρξε παράπλευρη απώλεια των δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Νότια Αφρική, στην οποία είχε παλαιότερα με δηλώσεις του διαγνώσει ότι συμβαίνει μία αντίστροφη «γενοκτονία των λευκών». Αν και η παρατήρηση είχε μετριαστεί με μεταγενέστερες δηλώσεις, η πικρία έχει παραμείνει μεταξύ Νότιας Αφρικής και οικογένειας Τραμπ και στην ταινία δεν θα δοθεί τελικά η ευκαιρία να αντιστρέψει το κακό κλίμα.

«Ένα γκλάμουρ που δεν βλέπουμε πια συχνά»

Στον ίδιο τον Λευκό Οίκο πάντως έλαβε χώρα μια πρεμιέρα της ταινίας για VIPs, στην οποία ασκήθηκε κριτική για επίδειξη πολυτέλειας εν μέσω των τραγικών γεγονότων στη Μινεάπολη. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια, ο μποξέρ Μάικ Τάισον, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Apple, Amazon, Zoom και άλλων εταιρειών, ενώ μια ορχήστρα έπαιξε το «Βαλς της Μελάνια» που συνέθεσε ειδικά για την ταινία ο Τόνι Νάιμαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είδε το ντοκιμαντέρ για πρώτη φορά στην εν λόγω εκδήλωση, δήλωσε ότι η ταινία «ξαναφέρνει ένα γκλάμουρ που δεν βλέπουμε πια συχνά». «Η χώρα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει λίγο από αυτό το γκλάμουρ, έτσι δεν είναι;», κατέληξε.