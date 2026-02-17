Ανακοινώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου που θα δικάσει την κύρια υπόθεση για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο θα είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.
Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα ήρθε στο Εφετείο Λάρισας με τις τελευταίες μεταθέσεις
Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία
Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος
Υπενθυμίζεται ότι η δίκη ξεκινάει στις 23 Μαρτίου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.