Ανακοινώθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας η σύνθεση του δικαστηρίου που θα δικάσει την κύρια υπόθεση για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο θα είναι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία

Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα ήρθε στο Εφετείο Λάρισας με τις τελευταίες μεταθέσεις

Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης, Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία

Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική

Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη ξεκινάει στις 23 Μαρτίου σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.