Συναγερμός έχει σημάνει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στην περιοχή της Κυψέλης, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:29 στο ειδησεογραφικό μέσο Zougla και προειδοποίησε για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στα δικαστήρια. Ο δράστης φέρεται να έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών για την έκρηξη, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές και ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί εξονυχιστικό έλεγχο σε όλους τους χώρους του συγκροτήματος.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.